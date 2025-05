Nunzio Rubicondo nuovo direttore sportivo delle Giovanili del Collegno Paradiso

Il Collegno Paradiso punta sull'esperienza. E lo fa con Nunzio Rubicondo, nominato da pochi giorni, nuovo direttore sportivo delle Giovanili. Concretezza, esperienza e solidità concentrate in un'unica persona. Nunzio Rubicondo ha raccolto l’eredità di Alessandro Chisari che in questa stagione ha svolto il doppio ruolo di mister della prima squadra e di direttore sportivo.



«Siamo contenti di annunciare un importante cambiamento all'interno del proprio organigramma dirigenziale con la nomina di Nunzio Rubicondo come nuovo direttore sportivo - afferma il presidente Franco Mesiano -. Questo annuncio rappresenta un significativo passo avanti per la società, impegnata a rafforzare la propria struttura e a perseguire ambiziosi obiettivi sportivi e formativi. Abbiamo voluto puntare su un uomo di esperienza che conosco personalmente da decenni e che so che può fare bene in un ambiente come il nostro».



Nunzio Rubicondo, torinese di nascita, porta con sé una vasta esperienza maturata in diversi contesti del calcio dilettantistico. La sua carriera, segnata da numerosi successi nella scoperta e valorizzazione di giovani talenti, è caratterizzata da una visione moderna e dinamica del ruolo di direttore sportivo.



«Ringrazio la società per la fiducia accordatami - dice Nunzio Rubicondo nuovo direttore sportivo -. Le giovanili sono categorie a cui tengo molto e inizierò a lavorare con passione per offrire ai nostri atleti un percorso formativo completo, che li aiuti a crescere non solo come calciatori, ma anche come persone. Il Paradiso è una società con gli stessi miei valori. Persone leali e sincere con le quali abbiamo instaurato un feeling sin dal primo colloquio. Affrontiamo una nuova stagione in maniera positiva cercando di far crescere tutte le categorie».