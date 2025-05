A Porta Palazzo più case popolari riqualificate da assegnare alle persone in difficoltà

A Porta Palazzo aumentano le nuove case popolari da assegnare alle persone in difficoltà. Al civico 13 di piazza della Repubblica verrà infatti realizzato un nuovo palazzo di edilizia residenziale pubblica con i fondi PinQua, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il cantiere

Il termine del cantiere è previsto nel 2026. Negli scorsi giorni, su proposta dell’assessora alle Periferie Carlotta Salerno, è stata approvata una modifica al progetto che prevede la realizzazione di 20 alloggi destinati agli anziani e per coabitazioni in famiglia.

Verranno realizzati locali comuni al pianterreno e cortili interni all’isolato, che potranno essere usati dagli abitanti di quest'angolo del centro di Torino.

A questi si aggiungono altri 40 appartamenti, che verranno recuperati. Nel dettaglio verranno sistemati gli impianti e riqualificati gli spazi interni per rispondere agli attuali requisiti igienico sanitari, di efficienza energetica e di accessibilità.

I commenti

“Gli interventi, che saranno realizzati dall’ Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (Atc), renderanno disponibili all’utilizzo, unità immobiliari al momento inagibili o degradate, per le quali non era possibile l’assegnazione - commenta l’assessora Carlotta Salerno -. La riqualificazione degli alloggi permetterà di rispondere al crescente fabbisogno di edilizia abitativa pubblica e costituirà un fattore di rigenerazione del tessuto sociale”.

"Questi interventi - aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli -, sono risposte concrete per contrastare la povertà abitativa, sempre più legata a fattori economici, sociali ma anche a mutamenti demografici come l'invecchiamento della popolazione".

La rimodulazione dell’intervento, negoziata con il Ministero delle Infrastrutture, è finanziata con 15 milioni di euro fondi Pnrr e a cui si aggiunge un 1 milione di euro.