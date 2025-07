Giovanni Giolitti: al via il cammino verso il Centenario dalla morte

Cavour si prepara a celebrare il centenario della morte di Giovanni Giolitti, figura centrale della storia politica italiana, morto proprio a Cavour, dove i suoi famigliari hanno ancora casa, il 17 luglio 1928.

Domani. venerdì 18 luglio 2025, alle 18,30, nel Salone Conferenze ‘G. Giolitti’ in via Saluzzo 72 il ‘Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato’ di Dronero insieme all’Università degli Studi di Torino presenteranno il logo ufficiale del Centenario giolittiano.

Realizzato dall’artista cuneese Nino Baudino, il logo raffigura Giolitti attraverso la tecnica della stilizzazione: “La presentazione ufficiale del logo è già avvenuta in una location speciale: il Senato. Si è tenuta una presentazione anche a Dronero e ne sono previste altre – racconta il vicesindaco di Cavour Leonardo Crosetti –. L’obiettivo è quello di presentare il logo in tutti i comuni appartenenti al cosiddetto ‘Centro giolittiano’, con tappe come Cuneo, Mondovì, Rigoli e Bardonecchia”.

I preparativi non si fermano qui. Oltre alle iniziative già avviate, come le pubblicazioni, le summer school e i percorsi formativi per docenti, sono previste conferenze di rilievo nazionale e internazionale, in particolare per il 2026 e il 2028

“Tra le idee che vogliamo realizzare c’è una mostra itinerante di alto profilo, che non si limiti a toccare i Comuni del territorio giolittiano, ma che possa essere ospitata anche in gallerie e musei di rilevanza nazionale – anticipa Crosetti –. Inoltre stiamo valutando la possibilità di produrre un documentario dedicato”.

Durante la serata verrà presentato in anteprima il programma delle iniziative previste nei prossimi anni e a seguire il professor Pierangelo Gentile, direttore scientifico del Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, terrà una conferenza.

L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni cliccare qui.