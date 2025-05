Al Museo Valdese di Torre Pellice si rivive la storia dal Rinascimento al primo Novecento

Voci narranti insieme a brani eseguiti dal vivo accompagneranno i visitatori in un percorso musicale dal Rinascimento al primo Novecento. La sezione storica del Museo Valdese di via Beckwith 3, a Torre Pellice, ospiterà domani, sabato 31 maggio, un’iniziativa che vedrà coinvolti come musicisti docenti e allievi del Civico Istituto Musicale A. Corelli di Pinerolo.

Passando tra le sale del museo, i gruppi di visitatori, di massimo 15 persone, verranno guidati lungo diverse tappe accompagnate dalla riproduzione di un repertorio musicale che si colloca tra il ’500 e ‘900 e da testi narrativi che daranno voce a personaggi, documenti storici, lettere e riflessioni legati al mondo valdese e più in generale alle epoche rappresentate. L’obiettivo è riprodurre e far rivivere in prima persona l’atmosfera, il pensiero e gli avvenimenti di quel periodo.

Sarà possibile entrare alle 15, con arrivo in biglietteria alle 14,30, o alle 16, con arrivo in biglietteria alle 15,30. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a bookshop@fondazionevaldese.org.

Il prezzo del biglietto è di 7 euro, con la possibilità di riduzione dai 19 ai 25 anni o per gli over 65 a 5 euro e di entrata gratuita per gli under 18 e i possessori dell’abbonamento Musei. A tutte le tariffe vanno aggiunti i 5 euro per prendere parte al concerto.