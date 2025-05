Club Silencio trova casa: il primo spazio permanente del progetto nel quartiere di Aurora

Venerdì 6 giugno, dalle 18.30 alle 21.30, Fondazione Club Silencio inaugura ufficialmente Casa Silencio, il suo primo spazio permanente a Torino, con un evento speciale che segna anche la chiusura della conferenza internazionale BEYOND 2025. Situato in Corso Ciriè 25D, nel cuore del quartiere Aurora, Casa Silencio nasce come un laboratorio urbano aperto alla cittadinanza, in particolare alle giovani generazioni, con l’obiettivo di offrire un luogo in cui coltivare idee, sviluppare progetti, sperimentare linguaggi. Un centro culturale vivo e partecipato, pensato per accogliere incontri, mostre, laboratori e pratiche artistiche condivise.

L’inaugurazione coincide con il Closing Event di BEYOND 2025, conferenza europea sulla cultura e il futuro delle politiche culturali promossa da Culture Action Europe. Un evento multidisciplinare a ingresso gratuito, che intreccia arte, musica, esperienze immersive e momenti partecipativi.

"Con Casa Silencio abbiamo voluto dare forma a un’idea semplice ma radicale: che la cultura possa maturare ovunque, purché ci siano ascolto, fiducia e libertà di espressione. Non è un caso che questo spazio nasca in Aurora, il quartiere più giovane di Torino, dove da anni lavoriamo per costruire connessioni, possibilità e immaginari. È un gesto di restituzione, ma anche di fiducia nel futuro" – Alberto Ferrari, presidente Fondazione Club Silencio.

Ad accompagnare la serata, la selezione musicale di Sunny Levi, artista turco di base a Torino, capace di attraversare i generi e creare paesaggi sonori eclettici e coinvolgenti

