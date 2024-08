Strappa un collanina d'oro a una donna e scappa: arrestato poco dopo a Porta Palazzo

Gli agenti delle Volanti dell’UPGeSP hanno arrestato un cittadino tunisino di 22 anni per rapina aggravata in concorso e resistenza a Pubblico ufficiale.

E’ mattina quando una pattuglia in servizio di volante, transitando su Corso Regina Margherita, altezza corso XI Febbraio, sente le urla provenienti dal marciapiede e vede una donna a terra tentare di rialzarsi. La donna chiede aiuto, è appena stata rapinata della propria collana in oro da un giovane, che poi è fuggito, in compagnia di un secondo soggetto.





Raccolte le descrizioni del presunto autore del fatto, i poliziotti hanno notato una sagoma corrispondente tentare di raggiungere la vicina Piazza della Repubblica, dove avrebbe potuto confondersi con facilità fra i turisti.



I poliziotti, avvicinandosi al soggetto, lo hanno visto nitidamente gettare un portafoglio sotto un veicolo in sosta. Raggiunto da uno degli agenti, il ventiduenne ha opposto una lunga resistenza tentando di scappare, ma è stato definitivamente fermato e riconosciuto dalla vittima.

All’interno del portafogli di cui il giovane si era disfatto, gli agenti hanno rinvenuto la collana in oro appena scippata alla signora, che ne rientrerà in possesso, e alcuni documenti di identità appartenenti, presumibilmente, al complice, resosi irreperibile.





Il ventiduenne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per violazione della Legge sull’immigrazione e tradotto in carcere.