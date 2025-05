Live in concert del LabGraal questa sera al Teatro7

Nel concerto torinese il gruppo presenterà anche alcuni brani inediti: Stop this bloody cruelty, dal forte messaggio animalista, Waves of Time, antica melodia norvegese eseguita con la tagelharpa (violino vichingo), Krummavisur, raccolta durante un recente viaggio in Islanda, Herr Mannelig, in lingua norrena, e Kan Ar Kann, in bretone, ispirata alle lotte per l’indipendenza della Bretagna.

Ad affiancare il gruppo ci saranno la violinista Chiara Cesano e il violista armeno Maurizio Redegoso Kharitian. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle poesie di Giancarlo Barbadoro, lette dall’attrice Gabriella Pochini.