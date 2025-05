Treni, storie e trasformazioni tra passato e futuro: il percorso archivistico di Cds e Mufant

Venerdì 6 giugno 2025, a partire dalle 18 in via Stradella 192, nell'ambito del programma di Archivissima 2025, il Cds, in collaborazione con il Mufant, propone un percorso attraverso archivi cartacei e archivi immateriali sul filo delle strade ferrate, stazioni e territorio tra passato e futuro.

Il percorso è un approccio alla storia delle ferrovie e delle stazioni che attraversano il nostro territorio: non solo mezzi di trasporto ma anche momenti di trasformazione della quotidianità e della visione del mondo delle persone, occasioni di incontro, crescita e sviluppo, in direzioni totalmente nuove, spesso inimmaginabili.

Pensiamo all'irrompere dei binari e dei treni a vapore, all'invasione del metallo nelle distese di campi sino ad allora coltivati e vissuti da uomini e donne intenti a produrre frutti e prodotti dalla natura. La lettura ci introduce, in un andirivieni tra passato e futuro, al patrimonio umano e all'intreccio di presenze di vario genere che popolano la stazione, le fermate di treni e tram, le nascenti industrie del settore.

In questo contesto, accanto ad alcune importanti fonti documentarie ed archivistiche, assume rilevanza lo spazio della memoria fatto di testimonianze dirette ed indirette che danno vita a quell'archivio immateriale che si va costruendo con paziente tessitura tra varie istituzioni ed associazioni cittadine.

Ad accompagnare i presenti in questo lungo questo percorso Roberto Orlandini (Cds), Francesco Vietti e Roberta Fiorina (Museo del fantastico e della fantascienza), Michele Sisto (Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara).