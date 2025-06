Il Rettore Stefano Geuna insignito del titolo di Commendatore della Repubblica

Oggi, lunedì 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, conferita con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia si è tenuta presso l’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito in Via Arsenale 22, a Torino, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia

“Sono profondamente onorato di ricevere dal Presidente della Repubblica questo prestigioso riconoscimento, che considero non solo un attestato personale, ma un segno di apprezzamento per l’intera comunità dell’Università di Torino – ha dichiarato il Rettore Geuna – Dedico il titolo di Commendatore della Repubblica a tutte le colleghe e i colleghi che hanno condiviso con me l’impegno per una crescita dell’Ateneo orientata alla qualità, all’apertura e all’innovazione.

In questi anni complessi, abbiamo creduto fermamente che l’internazionalizzazione fosse non solo una strategia, ma una responsabilità: costruire ponti tra università, favorire il dialogo scientifico tra Paesi anche in contesti difficili, potenziando le opportunità per chi studia e per chi fa ricerca. L’Università di Torino ha saputo essere protagonista di questo processo, coordinando un’Alleanza Universitaria Europea importante e promuovendo missioni istituzionali in tutto il mondo. È per questa visione, concreta strada verso il futuro, che ricevo con gratitudine questo riconoscimento”.