Perosa Argentina si prepara a due giorni di festa tra gusto, giochi e musica

Nel weekend del 23 e 24 agosto, Perosa Argentina ospiterà la tradizionale Festa Patronale, due giornate di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e visitatori. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà in diversi punti del paese, tra cui il ‘Padiglione Plan de la Tour’, via Re Umberto e il ‘Parco Tron’.

Il programma prenderà il sabato 23 agosto, alle 14 con la gara di bocce a coppie ‘alla baraonda’, a cura della bocciofila ‘la Perosina’. In serata, a partire dalle 19,30, sarà servito lo gnocco fritto con salumi, bevande e caffè (disponibile anche un’alternativa vegetariana), al costo di 15 euro. Dalle 22,30, la serata continuerà con la musica dance anni ’90 portata dall’evento ‘Tutti a 90’.

Domenica 24 agosto, dalle 9, via Re Umberto e il Parco Tron ospiteranno un mercatino, mentre dalle 11,30 saranno distribuiti i tradizionali gofri. La giornata si concluderà alle 20 al Padiglione Plan de la Tour con una cena a base di paella, preparata dai ‘Giovani di Meano’. Il menù ha un costo fisso di 18 euro e prevede paella, bevanda, dolce e caffè, in alternativa sarà possibile scegliere un pasto a base di affettati, agnolotti, bevanda, dolce e caffè. A seguire, spazio all’intrattenimento con ‘Karaquiz’, una serata tra karaoke e cultura.

Per partecipare alle cene è richiesta la prenotazione obbligatoria: per sabato entro il 22 agosto, per domenica entro il 20 agosto.

Le adesioni possono essere effettuate telefonicamente o tramite WhatsApp al 3476555899, o tramite chiamata al 3476555899.