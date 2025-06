Trasporti, scuola, sanità e razzismo: giovani a confronto col sindaco Lo Russo. "Le idee contributo prezioso"

Abbonamento digitale ai mezzi GTT, affrontare di più all'interno delle scuole il tema delle droghe, più sportelli psicologici: sono alcuni dei suggerimenti che i giovani hanno dato al sindaco Stefano Lo Russo, dopo averne discusso tra loro in appositi tavoli di confronto.

Le proposte avanzate dagli studenti

Il primo cittadino di Torino ha ascoltato con attenzione le richieste e le proposte dei circa 100 studenti degli istituti Primo Levi e Bodoni Paravia che hanno partecipato al progetto europeo "MiZ Generation Participation and Rights of Second Generation Migrant and Migratory Background Young People". Coordinato dal Centro Studi Sereno Regis, Educadora Onlus e Save the Children Italia ETS, il confronto di questa mattina, al Cecchi Point, è stata una delle tappe di 9 mesi di incontri che hanno coinvolto circa 180 giovani dei due istituti e del Comitato Permanente dei giovani di Porta Palazzo Aurora, del Servizio Civile di Salesiani per il sociale Piemonte e Valle D’Aosta e di associazioni e gruppi del territorio.

Dal razzismo ai trasporti alla scuola