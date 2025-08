Volontari in azione per rendere più bella (e sicura) piazza Noce

Ogni lunedì un appuntamento fisso per migliorare la vivibilità dei nostri quartieri: è partita l’iniziativa di cura e sicurezza urbana promossa da Torino Spazio Pubblico in piazza Teresa Noce e nelle vie adiacenti di Barriera di Milano.

Guanti, sacchi e strumenti per il giardinaggio

I volontari dell’associazione si sono ritrovati per il primo intervento ufficiale nell’ambito del nuovo calendario settimanale. Armati di guanti, sacchi e strumenti per il giardinaggio, hanno ripulito l’area da rifiuti e ramaglie, rimuovendo in particolare i rami troppo bassi che ostacolavano la visibilità, costituendo un pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Un'azione semplice ma concreta, che ha già migliorato la percezione di sicurezza della piazza: meno ingombri, più luce e maggiore controllo visivo scoraggiano potenziali furti o danneggiamenti ai veicoli parcheggiati.

Fruizione democratica degli spazi urbani

Ma l’obiettivo va oltre il decoro: Torino Spazio Pubblico intende promuovere una fruizione inclusiva e democratica degli spazi urbani. “La cura del verde non è solo una questione estetica - spiegano i volontari -, ma un elemento essenziale per la sicurezza e l’accessibilità di tutti”. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì prossimo, sempre nella stessa piazza. L’invito è aperto a cittadine e cittadini che vogliano partecipare attivamente alla cura della propria città.