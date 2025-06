Sanità, in arrivo tre nuovi ospedali tra Torino, Cambiano e Ivrea: via libera all'intesa tra Regione Piemonte e Inail

Un nuovo maxi-piano per l’edilizia sanitaria prende forma in Piemonte, e Torino con la sua provincia gioca un ruolo centrale. È stata infatti firmata a Roma l’intesa operativa tra la Regione Piemonte e Inail per la realizzazione di sette nuovi ospedali in tutta la Regione. Tre di questi sorgeranno proprio nell’area metropolitana: a Torino nord, Cambiano e Ivrea, oltre a quelli di Vercelli, Savigliano, Cuneo e Alessandria.

Il piano rientra in un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro, finanziato da Inail, che si somma ad altri fondi pubblici e privati per un totale regionale di circa 4,5 miliardi. "Siamo la prima Regione d’Italia a sottoscrivere un’intesa di questo tipo – ha dichiarato il presidente Alberto Cirio – e ciò ci consente finalmente di avviare la fase operativa di un progetto atteso da decenni".

Torino Nord: verso la conferenza dei servizi entro l’autunno

Il nuovo ospedale della ASL Città di Torino ha già compiuto passi importanti: la progettazione è stata affidata ad aprile 2024 a un raggruppamento di professionisti guidato da ATI Project, insieme a Ferrari, Giraudo e Associati, 3 E Ingegneria, P’Arcnoveau e Smaprogetti.

Numerosi incontri si sono già svolti con il Comune e con il Provveditorato alle opere pubbliche. L’obiettivo è trasmettere il progetto definitivo entro settembre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per poi avviare la conferenza dei servizi. Una volta concluso questo iter – che richiede almeno 60 giorni – il progetto sarà inviato a Inail per la validazione e l’avvio della gara d’appalto.

Cambiano: nuovo ospedale unico dell’ASL TO5

A dicembre 2024 è stata affidata anche la progettazione del nuovo ospedale unico dell’ASL TO5 a Cambiano. Il terreno, di 110.500 metri quadrati, è stato acquisito dalla Regione già nell’aprile 2024 tramite opzione esercitata con l’Agenzia del Demanio.

Il team incaricato della progettazione include Tecnicaer Engineering, AGM, P’Arcnouveau, Tekne, Isolarchitetti e Michelangelo Di Gioia. L’Azienda sanitaria prevede di trasmettere il progetto al Provveditorato e al Consiglio Superiore entro luglio, con successiva conferenza dei servizi e approvazione finale da parte di Inail.

Ivrea: progetto in arrivo per settembre 2025

Anche a Ivrea il percorso è ben avviato. La progettazione del nuovo ospedale dell’ASL TO4 è stata assegnata a dicembre a un raggruppamento che include, tra gli altri, Mythos, EP&S, Sintecna e AGM Project Consulting.

Sono già stati avviati incontri tecnici con l’Azienda sanitaria e con il Comune per affrontare gli aspetti urbanistici. L’obiettivo è consegnare il progetto definitivo entro settembre 2025, così da poter avviare l’iter di approvazione e trasmissione a Inail in autunno.

Ospedali moderni e tecnologicamente avanzati

"Il Piemonte avrà ospedali moderni e tecnologicamente avanzati – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi – in grado di garantire cure migliori ai cittadini e condizioni di lavoro più efficienti per il personale sanitario".