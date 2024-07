Rissa in strada con bottigliate a Torino: uomo portato all'ospedale

Il fatto è accaduto in via Tonale, intorno alle 19

Paura ieri sera in via Tonale a Torino, dove sono volate bottigliate in strada tra due uomini a seguito di una lite. Intorno alle 19 la Polizia è dovuta intervenire nella zona vicina a corso Maroncelli, dove un uomo è finito a terra dopo essere stato ferito con il vetro.

Allarme dei residenti

A lanciare l'allarme i residenti della zona Lingotto che hanno visto l'aggressore con la bottiglia rotta in mano. Al momento è in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente: una delle ipotesi è che a scatenare il diverbio siano stati motivi economici. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre l'aggressore in Questura.