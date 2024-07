Veicolo in fiamme in tangenziale nord all'altezza di Collegno: nessun ferito

Altro problema nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, sulla tangenziale nord: un veicolo è andato a fuoco all'altezza di Collegno, mentre viaggiava in direzione Milano.

Lunghe code

Il conducente è riuscito a scendere in tempo e per fortuna non c'è stato alcun ferito. Naturalmente, a seguito dell'accaduto, pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code.