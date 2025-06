Dopo la festa salvezza, la separazione: Davide Nicola non allenerà più il Cagliari

La salvezza matematica è arrivata alla penultima giornata, ma il suo Cagliari ha sempre navigato fuori dalla zona calda della classifica. La stagione si è chiusa con 38 punti, 7 in più dell’Empoli, ultima squadra a retrocedere in B.

Il vigonese Davide Nicola però non proseguirà la sua esperienza con gli isolani. Dopo il summit di ieri con la dirigenza, è arrivato il divorzio, che la società affida a una nota formale: “Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale”.