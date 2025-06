Un bando per realizzare a Torino il sogno di Gianluca Vialli: “Aiutiamo lo sport nelle periferie”

Un bando, soprattutto per le periferie, finalizzato a rilanciare lo sport e le strutture che ne permettono la pratica in città, a livello amatoriale. Si stringe un’alleanza tra Compagnia di San Paolo e Fondazione Vialli e Mauro: l’obiettivo è sostenere progetti e iniziative con contributi a fondo perduto, con attenzione particolare per Barriera di Milano, Aurora, Mirafiori Sud, Falcherà, Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette. Tutto questo è “Sport senza frontiere”.

Arrivare sul territorio in maniera capillare

“Da tempo come Fondazione sosteniamo lo sport come strumento per promuovere stili di vita corretti, senza dimenticare la presenza capillare delle associazioni sportive che agiscono anche nei quartieri più difficili, tenendo lontani i giovani da certi rischi e promuovendo valori importanti”, dice Alberto Anfossi, segretario generale di Compagnia di San Paolo. “Ma per arrivare a contatto con tutte le strutture di questo genere avevamo bisogno di una competenza come quella della Fondazione Vialli e Mauro. Noi mettiamo le risorse e ci affidiamo alle loro capacità: si tratta del primo esempio di questo genere nella nostra attività. Se funziona, sarà da apripista per altre iniziative sul territorio”.

La volontà di Gianluca

“Tra i nostri obiettivi c’è sin dall’inizio la promozione e lo sviluppo delle attività sportive. La dicitura ‘promozione dello sport’ l’ha voluta nel 2003 Gianluca Vialli, affiancandola alla ricerca. Sembra davvero che qualcuno ci abbia messo una mano sulla spalla, in questa iniziativa. Anche io e Luca siamo stati dilettanti, all’inizio. Conosco i campi sterrati di periferia: andare incontro a quelle esigenze e necessità per me è bellissimo. Per noi è una grande responsabilità e vogliamo essere sicuri di non sbagliare - aggiunge Massimo Mauro, presidente della Fondazione che porta il suo nome, insieme a quello del compianto bomber - ecco perché ci siamo rivolti a un avvocato. Non vedo l’ora di cominciare”.

L’avvocato in questione è Sergio Viale. “Siamo di fronte a un percorso difficile, ma vogliamo sostenere tutte le attività sportive possibili, anche nel rispetto di quanto ci impone la Costituzione. L’attività sportiva amatoriale va rivolta ai soggetti più fragili per dare loro una chance, sia individuale che collettiva”.

Come funziona il bando

Il bando da 450mila euro è rivolto ad associazioni (anche non riconosciute), Circoscrizioni, enti religiosi, istituti scolastici pubblici e privati, enti no profit, terzo settore e coop che operano nel campo dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero. “Vogliamo aiutare chiunque voglia contrastare il disagio delle periferie, contrastando situazioni di disagio e contribuendo alla parità di genere e di possibilità”, prosegue l’avvocato Viale.

Il contributo si muove tra un minimo di 2000 e un massimo di 8000 euro. Tra le spese ammesse, acquisto di beni strumentali e attrezzature, collaborazioni professionali esterne, messa a norma di strutture e altre uscite legate alla gestione e alle utenze. Le domande dovranno arrivare entro il 31 ottobre 2025, mentre gli interventi dovranno essere realizzati entro la fine del 2026.