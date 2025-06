Gestione della movida e aule studio notturne: le richieste di Centro e Vanchiglia

È anche il caso dei quartieri "gemelli diversi" Vanchiglia e Vanchiglietta. Nel primo, le opportunità per divertirsi sono abbondanti e causano soddisfazione nei giovani - anche se mancano comunque le offerte culturali - e disturbi nei residenti. Nel secondo, al contrario, sono quasi assenti. Da qui la proposta di alcuni cittadini: "spalmare" la movida dalla zona di Santa Giulia al quartiere vicino, per limitare i problemi causati dalla sovrabbondanza di giovani, locali e il conseguente spaccio e fornire più opportunità a un quartiere che, da l'Off Topic in poi, offre ben poco.

Cinema ad Aurora

Come zone poco sicure, nei quattro quartieri presi in esame a dare più preoccupazioni è - si sa - Aurora. Ma ad essere evitati di notte sono anche i giardini del centro come Cavour e Sambuy e la zona della movida di Santa Giulia, per chi non vi partecipa. Tra le richieste anche un cinema in Aurora e una migliore offerta commerciale in Vanchiglietta.