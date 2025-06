Bivacchi, furti e microcriminalità al mercato di corso Racconigi. De Benedictis (FdI): "Cittadini esasperati"

Bivacchi in serie, furti nei negozi, molestie e una situazione igienico-sanitaria al limite. E' l'emergenza sociale di corso Racconigi, a due anni dallo sgombero dei nomadi abusivi dalle case Atc, denunciata ieri in Consiglio Comunale dal consigliere di Fratelli d'Italia Ferrante De Benedictis. “I cittadini ed i commercianti che vivono nell’area del mercato e in via Frejus, - ha spiegato l'esponente del partito della Meloni - sono esasperati dalla presenza di famiglie di etnia rom, che privi del minimo senso del decoro e del vivere civile, si sono impossessati dell’area rendendosi protagonisti di episodi di vessazione e mal costume diffuso che si accompagnano ad episodi di micro criminalità crescente".

La denuncia del parroco

L'esponente di minoranza ha deciso di farsi portavoce dei residenti, ma anche dei tanti fruitori del mercato e i frequentatori dell’oratorio salesiano adiacente. "Un segnale di allarme e di preoccupazione -ha aggiunto - viene proprio da Don Fabio, direttore e parroco coraggioso che ha segnalato e continua a farlo i tanti episodi di inciviltà che stanno minando la tranquillità di Cenisia, che per anni è stato luogo accogliente e sicuro".

La replica

Da qui la richiesta alla Città dii azioni concrete, raccolta dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda. "Da ottobre 2024 gli agenti mantengono -ha spiegato -un presidio dell'area mercatale per evitare il posizionamento di venditori abusivi: sono stati effettuati numerosi sequestri di merce e di un furgone". A questo si aggiungono i controlli effettuati a gennaio 2025 nel tratto di mercato tra la Chiesa San Pellegrino Laziosi e corso Vittorio Emanuele: un'attività che dal 16 aprile scorso è stata "resa sistematica con l'integrazione di pattuglie in divisa, che stazionano lì durante l'orario di mercato sino alle 16".

Lo scorso 6 maggio la Polizia Municipale ha provveduto, in collaborazione con Amiat, ha portare via rifiuti e masserizie accumulati nella discesa di accesso al mercato coperto di via Vigone da una coppia di clochard: ai due è stata offerta anche una sistemazione.