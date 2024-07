Movida e sicurezza. A Torino 30 nuovi Civich, contapersone e fonometri nelle aree della movida

Più Civich per il controllo del territorio, un sistema di comunicazione aggiornato per la Polizia Locale e nuove tecnologie per il monitoraggio degli spazi pubblici per migliorare ulteriormente la vivibilità di Torino.

Questi in sintesi gli obiettivi dei tre progetti presentati dal Comune al Ministero dell’Interno, nell'ambito del Fondo di potenziamento per la Sicurezza Urbana, che sono stati finanziati con 4 milioni e 100mila euro.

Entro fine estate 30 nuovi Civich

“Vogliamo incrementare – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, che questa mattina ha dato via libera alla proposta con una delibera - l’attività di presidio e controllo del territorio per prevenire ii reati, oltre a far venire meno quei comportamenti che favoriscono il degrado urbano”.

Nel dettaglio la Città di Torino procederà, entro la fine dell’estate, all’assunzione di 30 nuovi agenti della Polizia Locale.

Ammodernata la rete radio Tetra

Sarà inoltre ammodernata la rete radio Tetra, il sistema di comunicazione a disposizione della Polizia Locale cittadina. Verranno sostituite le apparecchiature ormai obsolete e migrate dall’attuale sistema allo standard IP.

Contapersone nei luoghi della movida

Tramite una piattaforma digitale verranno monitorati i luoghi di divertimento notturno, per prevenire la malamovida in piazza Vittorio, Vanchiglia, Borgo Rossini e le Panche. In alcuni luoghi verranno messi dei sensori per contare in modo anonimo (e senza utilizzo di telecamere) i ragazzi presenti, oltre a fonometri valutare gli impatti acustici.

I soldi

Questo sistema permetterà di monitorare nei luoghi più frequentati dati quali il numero di presenze, la permanenza media delle persone, i flussi e i livelli acustici. Nello specifico verranno destinati oltre 3 milioni e 200mila per l’assunzione di nuovi Civich; ; 750 mila euro per l’ammodernamento tecnologico ed oltre 148mila euro per la realizzazione della piattaforma digitale.