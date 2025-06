Magna di Rivoli, il Consiglio comunale al fianco degli operai che rischiano di perdere il lavoro

Il Consiglio comunale di Rivoli approva ordine del giorno di solidarietà ai lavoratori rivolesi dell’automotive che rischiano di perdere il loro posto di lavoro

“Totale, incondizionata ed assoluta solidarietà ai lavoratori della Magna ex Olsa di Rivoli – hanno dichiarato i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris – Siamo vicini ai lavoratori che in questi giorni vedono sempre più vicina la possibilità di un loro licenziamento da parte della multinazionale canadese produttrice di fanali per auto.”

Non sono mancati durante la seduta del Consiglio comunale, aperta ai rappresentanti sindacali che hanno anche potuto prendere la parola, momenti di acceso dibattito.

“Sono ammirato e stupefatto dal coraggio con cui i colleghi del Partito democratico e di Alleanza Verdi Sinistra propongono al Consiglio comunale di votare questa mozione in solidarietà dei lavoratori del comparto automotive che rischiano, a decine e decine, di perdere il loro posto di lavoro – ha dichiarato il consigliere comunale Federico Depetris di Fratelli d’Italia durante il suo intenso discorso nella seduta del Consiglio comunale -Intendiamoci, il testo della vostra mozione è assolutamente condivisibile al punto che posso dirvi serenamente che avremmo potuto scriverlo noi di Fratelli d’Italia. Ne condividiamo ogni singola parola – ha aggiunto Depetris nel suo intervento rivolgendosi ai colleghi di sinistra ed al pubblico presente - Mi chiedo, però, con quale coraggio, appunto, intendiate presentarvi dinnanzi ai lavoratori dell’automotive dopo che le vostre politiche pseudo ambientali condotte a livello europeo sono la causa del collasso del nostro settore manifatturiero e del settore dell’auto. La messa al mando dei motori endotermici entro il 2035 ha ucciso il mercato dell’auto e polverizzato migliaia di posti di lavoro”

“C’è poi anche il tema complesso delle delocalizzazioni selvagge – ha infine concluso Federico Depetris – Io sono dell’idea che chi vuole vendere in Italia ed in Europa debba produrre sul nostro territorio. Anche su questo tema a livello europeo si sta facendo troppo poco”.

La mozione in solidarietà ai lavoratori della ex Olsa è stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Rivoli.