Nuovo ospedale Asl To5 a Cambiano, Nicco: "Risultato storico"

"Gli uccelli del malaugurio sono serviti. I soldi ci sono stati dati e dopo 40 anni di promesse non mantenute, l'ospedale di Cambiano si farà", questo il commento del presidente del consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco sull'intensa operativa raggiunta ieri a Roma fra la Regione e l'Inail per la realizzazione di sette nuovi ospedali in Piemonte, con un investimento di oltre 2 miliardi di euro.

"Sono davvero orgoglioso - spiega Nicco - perchè tra i primi 5 progetti che saranno finanziati c'è anche quello di Cambiano. Questo è un risultato importante per la nostra comunità e un passo avanti verso una sanità più moderna e efficiente". La firma di questo accordo rappresenta una svolta importante per l'edilizia sanitaria in Piemonte: entro il 2025 la Regione manderà all'Inail i progetti dei primi 5 ospedali.

"Dopo decenni di stallo, oggi possiamo guardare al futuro con ottimismo e vedere i frutti del nostro lavoro. Vorrei ringraziare il Presidente Alberto Cirio, l'Assessore Federico Riboldi e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa intesa", conclude Nicco.