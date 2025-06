Tra picnic e merende ecologiche la Val Pellice celebra la Giornata dell’Ambiente [FOTO]

Un picnic a impatto zero e merende ecologiche, con cibi salutari e senza snack preconfezionati e bottigliette di plastica. Sono alcune delle iniziative messe in campo in questi giorni dalle scuole della Val Pellice, che hanno aderito alla ‘Giornata dell’ambiente’, che ricorre oggi, giovedì 5 giugno.

L’iniziativa ‘Siamo tutti sulla stessa barca’ coinvolge diverse classi degli istituti comprensivi di Bricherasio (diretto da Barbara Caprili e a cui fanno capo anche Bibiana e Campiglione Fenile), Luserna San Giovanni (diretto da Alessia Barral, a cui fanno capo anche i plessi di Lusernetta) e Torre Pellice (diretto da Roberto Beccaria, a cui fanno capo anche le scuole di Angrogna, Bobbio Pellice e Villar Pellice). In questa seconda edizione, che ha lo scopo di responsabilizzare i bimbi e i ragazzi verso l’ambiente e il loro futuro, usando appunto la metafora del mare, perché il mare è di tutto, nessuno escluso, sono numerose le iniziative messe in campo. Alle medie si è puntato su una merenda ecologica, per abbattere l’uso di plastiche e imballaggi. Mentre tra le altre classi c’è chi ha scelto picnic ecologici e/o laboratori. Uno dei momenti clou di questi giorni è lo scambio tra le classi di manufatti realizzati con materiali di scarto, accompagnati da un messaggio della classe mittente, per dimostrare che nessuno è solo e tutti stanno lavorando assieme condividendo l’obiettivo di un futuro più sostenibile.