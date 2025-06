Un palazzetto per il basket nel futuro della vecchia bocciofila Avvenire

C'è aria di rilancio per la vecchia bocciofila Avvenire San Paolo di via Malta, abbandonata da quattro anni. L’associazione “Asd Don Bosco Crocetta” ha, infatti, presentato, ai sensi dell’articolo 5 decreto legge 38 del 2021, un progetto per la rinascita dell'impianto sportivo del quartiere San Paolo che prevede l'utilizzo di campi da basket.

Da bocciofila a impianto sportivo

Nel 2023, in Consiglio di Circoscrizione 3, è passata una delibera che sanciva la trasformazione da bocciofila a impianto sportivo polivalente. Questo ha permesso ad alcune società del territorio di avvicinarsi e presentare delle idee. "Il progetto in questione è ancora in divenire - ha spiegato il coordinatore allo Sport della Circoscrizione 3, Antonio Caprì -, e a breve partirà l’iter per l’aggiudicazione finale. Soltanto in caso di assegnazione l’associazione realizzerà un palazzetto dello sport con impianti tecnologici e pannelli fotovoltaici, ripristinando l’attuale fabbricato come punto di ristoro". Per i lavori veri e propri, però, bisognerà attendere almeno la fine dell'estate.

Bolognesi: "Sicurezza assente"

Sul caso hanno presentato un'interpellanza i consigliere di Fdi, Stefano Bolognesi, e Massimo Di Miscio. "Quella bocciofila è stata oggetto di occupazioni e recentemente di un principio d'incendio - ha replicato Bolognesi -. Per noi le condizioni di sicurezza sono ancora oggi completamente assenti e finché non vedremo l'avvio dei cantieri vigileremo". A seguito dello sgombero degli occupanti, la Circoscrizione ha provveduto a far mettere in sicurezza la porta d'accesso, che era stata aperta e vandalizzata , nonché a ripristinare la recinzione che era stata tagliata, per accedere all'area. Ora la speranza è che i progetti presentati si trasformino presto in realtà.