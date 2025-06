Cascina Roccafranca sotto le stelle: la rassegna estiva con musica, teatro, danza, cinema, stand-up comedy

Dal 13 giugno al 1 agosto, torna Cascina Sotto le Stelle, la rassegna estiva promossa da Cascina Roccafranca, che animerà il cortile della storica cascina di via Rubino 45 con 28 appuntamenti di musica, teatro, danza, cinema, stand-up comedy, animazione e molto altro. L’ingresso è gratuito e aperto a tutte e tutti.



Un’estate di cultura e socialità all’aperto

Gli eventi si svolgeranno all’aperto, nel cortile della cascina, la Casa del Quartiere di Mirafiori Nord, creando un ambiente protetto e accogliente, ideale per vivere momenti di svago e cultura in tutta sicurezza. Una rassegna che rispecchia i valori della Fondazione Cascina Roccafranca Cascina Sotto le Stelle si inserisce nelle finalità della Fondazione, che si propone come centro civico di riferimento per il quartiere e la città, anche durante il periodo estivo. È un’occasione per rafforzare il senso di comunità, promuovere l’arte e la cultura come strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale. I soggetti e i partner coinvolti sono realtà che garantiscono un’offerta artistica e culturale articolata, innovativa e di richiamo su tutto il territorio cittadino e prima cintura. Inoltre, è da sottolineare un aspetto fondamentale. Molti partner hanno deciso di “prestare” e presentare le proprie esperienze a titolo assolutamente gratuito.

Per incentivare la partecipazione di un pubblico più giovanile, si è strutturato e sostenuto il gruppo di ragazzi under 30 denominato “Nucleo Board Cascina Roccafranca”, che si è avvicinato alla Cascina tramite l’aula studio. Inoltre il gruppo è sostenuto nella sua programmazione culturale per il biennio 2025 / 2026 dal “Bando Sparkz - Giovani che attivano” della Compagnia di San Paolo.

Non meno importante l’attenzione alla sostenibilità: dallo scorso anno Cascina Roccafranca ha avviato un percorso, in collaborazione con il Green Team del Politecnico di Torino, per offrire eventi sempre più inclusivi da un punto di vista sociale e sostenibili per l’ambiente. Anche quest’anno verrà attivata “Piantala!”, la raccolta fondi per acquistare alberi da piantare nei parchi del territorio. Lo scorso anno ne sono stati piantati quattro: la sfida per il 2025 è fare meglio. Ma con l’aiuto del pubblico della rassegna siamo certi di potercela fare!

Un programma variegato e di qualità

Il cartellone comprende Teatro: tre spettacoli sono organizzati dalla storica Compagnia Assemblea Teatro, con produzioni di forte risonanza cittadina, pensate per il pubblico di tutte le età. Tra gli appuntamenti, uno spettacolo del festival Fare Eco dedicato all’attivismo ambientale, una serata di stand-up comedy e una di improvvisazione teatrale. Musica: molti concerti con gruppi locali e una serata con giovani musicisti emergenti organizzata in collaborazione con il Nucleo Board Cascina Roccafranca. Non mancheranno anche appuntamenti di

musica folk, con danze e spettacoli dal vivo. Danza e folk: 6 serate dedicate alle danze popolari con musica dal vivo e uno spettacolo di danza orientale, per celebrare le tradizioni e il movimento. Cinema: curato dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, con la proiezione di 3 film dei registi R. Milani, E. Riklis, M. Kassovitz.

Festival KAS BA KAS: un appuntamento speciale con la XI edizione del festival che propone musica, danze e mostre a sostegno del progetto Scuolina di Addis Abeba, Ethiopia.



Per info: www.cascinaroccafranca.it