Ritmika, iniziato il conto alla rovescia per l'edizione che celebra i 30 anni

Manca sempre meno alla trentesima edizione di Ritmika, il festival gratuito che torna a Moncalieri dal 5 al 7 settembre per tre serate all’insegna della musica pop contemporanea, della condivisione e della partecipazione.

Edizione speciale per celebrare i 30 anni

Un’edizione speciale, che celebra il traguardo dei trent’anni e riafferma l’identità di Ritmika come evento accessibile, gratuito e radicato nel territorio, capace di parlare al presente e alle nuove generazioni. Il festival si svolgerà come sempre al Pala Expo di Moncalieri (Piazza del Mercato), spazio che negli ultimi anni ha consolidato la propria vocazione come centro per la cultura e la musica live.

Sono ora ufficialmente aperte le prenotazioni gratuite per le tre serate del festival. Sarà possibile accedere solo previa prenotazione online, con accesso garantito entro e non oltre le ore 21:30 di ciascuna serata.

Si sono aggiunti al programma della terza serata anche i FUCKYOURCLIQUE, collettivo e party-crew tra i più seguiti della nuova scena urban ed elettronica italiana, noto per dj-set eclettici e adrenalinici che attraversano hip hop, club culture e nuove estetiche digitali. Saliranno sul palco del PalaExpo prima di Chiamamifaro, aggiungendo energia e contaminazione alla serata conclusiva del festival.

Ritmika 2025 si inserisce anche nel percorso di candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura 2028: un cammino che mette al centro cultura, comunità e territorio. Come sempre, il festival sarà animato da un team di giovani volontari, in un’ottica di partecipazione attiva, formazione e condivisione, insieme alle realtà locali e alle associazioni cittadine.

Il programma delle tre serate

• Venerdì 5 settembre – CLARA

Cantautrice, attrice, performer: dopo la vittoria a Sanremo Giovani e la partecipazione alla serie “Mare Fuori”, Clara si è affermata come voce tra le più originali del nuovo pop italiano, capace di mescolare vissuto personale e sound contemporanei.

• Sabato 6 settembre – THE KOLORS

La band capitanata da Stash ha dominato le classifiche con “Italodisco” e continua a unire energia live, spirito anni ’80 e un’attitudine tutta pop. A Ritmika porteranno un live esplosivo, tra vecchi successi e nuove hit.

• Domenica 7 settembre – FUCKYOURCLIQUE + CHIAMAMIFARO

Due anime diverse della scena musicale contemporanea si incontrano: da un lato il collettivo milanese che fonde dj culture e nuovi linguaggi urban, dall’altro la delicatezza pop e narrativa di Chiamamifaro, giovane cantautrice torinese che ha conquistato la critica con una scrittura intima e generazionale.