Fabrizio Sandretto, il Pianista del Buio in concerto nella Cappella Mandina di Grugliasco

Domenica 15 giugno Fabrizio Sandretto , il “Pianista del Buio”, in un concerto organizzato dall''Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco immerso nelle note dei grandi compositori della storia.



Da Bach, Daquin, Mozart, Beethoven, Chopin, Händel e Khacäturjan, un evento musicale nella suggestiva Cappella Mandina, perla del territorio grugliaschese in Borgata Gerbido, location particolare per vivere un’esperienza unica e suggestiva. Riportata alla luce dopo uno straordinario lavoro di ristrutturazione, la Cappella Mandina è considerata parte integrante del patrimonio culturale della Città di Grugliasco, un bene comune di interesse storico, culturale e collettivo.



Il concerto dell'unico pianista concertista non vedente in Italia, è incluso nella rassegna La musica racconta... Festival della musica in borgata - Aspettando la Festa europea della Musica 2025.

Un susseguirsi di concerti e incontri musicali fra le varie Borgate di Grugliasco, prenderà il via il 9 giugno dal Gerbido, per passare da Lesna e Paradiso e concludersi il 21 giugno a Borgata Centro. La rassegna è in patrocinio e con il contributo della Città di Grugliasco.