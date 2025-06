Rivoli, Rohit Piersanti è il nuovo coordinatore cittadino della Lega Giovani

"Con grande orgoglio annuncio la nomina di Rohit Piersanti come nuovo coordinatore cittadino della Lega Giovani di Rivoli" così, in una nota, la consigliera comunale della Lega, Laura Adduce.

Una scelta che nasce dall’incontro tra passione politica e visione, tra radicamento sul territorio e capacità di guardare oltre l’orizzonte. "Rohit è brillante, preparato, concreto. Ma soprattutto è un giovane che non ha paura di esporsi, di difendere valori, di mettersi al servizio di una comunità che vuole crescere senza rinunciare alla propria identità".

La sua nomina è un segnale forte: "credo nei giovani, nei loro talenti, nel loro coraggio. In un tempo in cui la politica spesso appare distante, noi scegliamo di dare spazio a chi ha voglia di sporcarsi le mani, di ascoltare, di proporre, di costruire".

Con Rohit alla guida della Lega Giovani, "Rivoli avrà una voce nuova, fresca, determinata. Una voce che saprà farsi sentire, che parlerà di scuola, lavoro, sicurezza, ambiente, sport, politiche sociali, progresso e libertà. Una voce che non chiede il permesso, ma si prende il proprio spazio con competenza e passione - così la consigliera -. A lui va il mio grazie e il mio pieno sostegno. Sono orgogliosa di affidargli questa responsabilità, sapendo che saprà onorarla con impegno, umiltà e visione. So che non deluderà le aspettative. Il futuro non si aspetta: si costruisce".