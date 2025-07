Collegno, modifiche temporanee alla viabilità lungo Corso Francia

Il Comune di Collegno informa che, a partire dal 29 luglio fino all’8 agosto, saranno attive delle modifiche temporanee alla viabilità lungo Corso Francia nel quartiere Terracorta.

La zona interessata è quella di via Novalesa, in seguito all’avvio degli interventi previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Corso Francia è molto più di un’arteria stradale: è un asse strategico e storico che attraversa Collegno, Rivoli e Torino. Con questi interventi portiamo la città verso una mobilità più sicura, sostenibile e consapevole, in piena armonia con la visione europea delle Smart Cities. Saranno lavori che dureranno meno di una settimana, pensati appositamente in un periodo di ridotto flusso di passaggio da parte delle auto” spiega il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone.

“La programmazione estiva delle modifiche mira a ridurre i disagi per residenti e pendolari, mentre lavoriamo per restituire alla città un Corso Francia più moderno, verde, e pensato per le persone. Un passo concreto verso una Collegno più accessibile. Resta inoltre vietata la circolazione ai mezzi pesanti dalle vie di Terracorta” aggiunge l’Assessore alla Mobilità Ida Chiauzzi.

Gli interventi sono finalizzati a riqualificare l’asse urbano, aumentare l’accessibilità e la sicurezza, e promuovere un modello di mobilità sostenibile e intelligente per Collegno. Corso Francia, infrastruttura storica e scenografica che collega Rivoli a Torino per 13 km, è parte integrante del più esteso insieme territoriale di progettazione unitaria d’Europa. Oltre a un valore urbanistico, conserva un patrimonio culturale e ambientale straordinario, che il progetto punta a valorizzare e rendere più sicuro e funzionale.

Le variazioni alla viabilità previste:

* Per i veicoli oltre le 7,5 T, inclusi i mezzi del trasporto pubblico locale, sarà interdetto il transito da corso Togliatti a via Chiomonte.• Percorso alternativo consigliato: via Fabbrichetta, attraverso l’area industriale di Cascine Vica.

* Fermate sospese: Francia/Avigliana e Francia/Novalesa.

* Per i veicoli sotto le 7,5 T: transito vietato da via Susa a via Meana in direzione Rivoli.• Percorsi alternativi: via Bardonecchia e via Chiomonte.

In accordo con GTT anche i pullman vedranno una variazione di itinerario: dopo Francia/Provana deviazione in via Fabbrichetta - via Aqui - via Pavia rientro in Corso Francia.