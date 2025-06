Opera di Santa Pelagia compie un anno: la festa con il concerto jazz del duo Basilico - Di Pasqua

L’Opera di Santa Pelagia compie un anno e festeggia con un concerto jazz. Il Cocktail bar bistrot di via San Massimo a Torino il 18 giugno spegne la sua prima candelina e per l’occasione ospita il duo Basilico - Di Pasqua in un raffinato dialogo tra sax e pianoforte.

L’ampio dehors del locale, caratterizzato da larghe sedute e circondato dal muro in mattoni della vicina Chiesa di Santa Pelagia, patrona degli artisti, ospiterà dunque, quella sera, l’aperitivo e la cena al ritmo dello swing tra atmosfere intime, interplay sincero e passione per la buona musica. I due musicisti torinesi entrambi del 2003 (Mattia Basilico al sax e Nicolò Di Pasqua al pianoforte) iniziano a suonare giovanissimi, si diplomano al Conservatorio di Torino e, nonostante la giovane età, hanno alle spalle concerti in Italia e all’estero: saranno loro ad allietare la serata di festeggiamenti.

Il concerto in acustico accompagnerà dunque, dalle 19 alle 21, i momenti dell’aperitivo e della cena con le Sante Tentazioni e i piatti dello chef Matteo Cignetti e i cocktail del barman Marco Fabbri.

Ecco Pan brioche artigianale con burro e alici, Foglie e fiori in tempura con maionese alle erbe, uovo parfait, verdure di stagione e fonduta o ancora Pasta fresca all’uovo e Maiale alla senape con misticanza selvatica. Tra i cocktail i signature sono 1772 (anno di consacrazione della Chiesa adiacente) su base gin e vermouth ambrato con chartreuse gialla per richiamare la liquoristica antica e chiaro riferimento al Bijou cocktail; Non sono una santa: un drink floreale e agrumato su base vodka servito in coppetta come se fosse un cocktial Martini rivisitato e realizzato con un cordiale a base di rose e scorze di bergamotto e un Dom Benedictine.

Il Cocktail Bar Bistrot L’Opera di Santa Pelagia si trova in via San Massimo 17 a Torino ed è aperto dal lunedì al sabato con orario 12:00/14:30 e 18:00/23:00. Il locale fa capo a un gruppo di imprenditori vocati all’accoglienza che nel 2015 ha aperto la Residenza dell’Opera situata sopra il Bistrot e nel 2019 ha inaugurato anche Opera 35, il Boutique Hotel con 40 camere in via della Rocca 35 a Torino.