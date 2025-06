Ceramica Rondine: dal 1961, superfici in gres che coniugano estetica, tecnologia e sostenibilità

Nel cuore dell’Emilia, in un territorio ricco di cultura manifatturiera e vocazione industriale, nasceva nel 1961 Ceramica Rondine. In un contesto storico di grandi trasformazioni, l’azienda ha saputo trasformare la ceramica in un linguaggio progettuale al servizio dell’architettura, dando forma a superfici capaci di unire design, innovazione e rispetto per l’ambiente.

Dagli esordi nel distretto tra Reggio Emilia e Modena a oggi, Ceramica Rondine si è evoluta in un brand internazionale, mantenendo salde le proprie radici italiane. Con oltre sessant’anni di esperienza e una visione fortemente orientata al futuro, l’azienda è protagonista nella produzione di gres porcellanato per interni ed esterni.

Un sistema valoriale solido e condiviso

Alla base del percorso di Ceramica Rondine vi è una cultura d’impresa fondata su principi chiari: creatività, affidabilità, ricerca, innovazione, attenzione al cliente e sostenibilità ambientale. Questi valori non rappresentano soltanto linee guida operative, ma costituiscono una filosofia aziendale che si riflette in ogni decisione strategica e produttiva.

La mission è ambiziosa: offrire superfici ceramiche che esprimano bellezza e performance, per ambienti capaci di accogliere, proteggere e valorizzare le persone che li vivono. Visione e operatività si integrano così in un progetto industriale solido e dinamico.

Produzione locale e qualità Made in Italy

Tutte le collezioni di Ceramica Rondine sono prodotte in Italia, in stabilimenti dotati di impianti tecnologicamente avanzati. Il controllo diretto dell’intero ciclo produttivo consente all’azienda di garantire standard qualitativi elevati e continuità di servizio.

Questo legame con il territorio si traduce anche nella capacità di interpretare il gusto italiano attraverso superfici ceramiche dal forte impatto visivo e dalla lunga durata. L’identità locale diventa quindi un punto di forza in un mercato globale.

Collezioni versatili e materiali ispirati alla natura

L’ampio catalogo di Ceramica Rondine si distingue per la varietà di proposte in gres porcellanato, sviluppate per adattarsi ad ambienti residenziali, contract e commerciali.

Tra le linee più richieste, spiccano le superfici in gres porcellanato effetto legno, scelte per la loro capacità di unire l’estetica calda e materica del materiale naturale con la robustezza e la praticità del gres.

Accanto a queste proposte, non mancano collezioni ispirate al marmo, alla pietra, al cemento o ai cotti tradizionali, tutte valorizzate da un’ampia gamma di formati, colori, decori e finiture.

Gres porcellanato che risponde alle esigenze del vivere contemporaneo

Il gres porcellanato di Ceramica Rondine risponde perfettamente alle esigenze del vivere moderno: è resistente, sicuro, facile da pulire, e adatto a contesti interni ed esterni. Le sue qualità tecniche, unite a un linguaggio estetico sempre aggiornato, lo rendono lo strumento ideale per progettare ambienti eleganti, duraturi e coerenti con le nuove abitudini dell’abitare.

Innovazione e sostenibilità: un binomio necessario

Ceramica Rondine investe costantemente in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità. L’adozione di processi produttivi efficienti, il riciclo degli scarti, l’utilizzo di materie prime selezionate e l’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale rappresentano scelte concrete, che definiscono un modello industriale responsabile.

Una storia italiana con lo sguardo rivolto al mondo

Ceramica Rondine è oggi un marchio italiano apprezzato a livello internazionale, capace di coniugare estetica e affidabilità, tradizione e visione. Le collezioni del brand continuano a rappresentare un punto di riferimento per architetti, interior designer e clienti alla ricerca di superfici che parlino un linguaggio contemporaneo, autentico ed espressione di un inconfondibile stile Made in Italy.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.