Iveco, festa per i 50 anni dove tutto è iniziato: il “regalo” sono due nuovi mezzi con Stellantis

Dal 1975 a oggi, sono 50 gli anni che un marchio storico dell’automotive (anche) torinese ha scelto di celebrare alle Ogr. Si tratta di Iveco, sinonimo di mezzi pesanti e bisonti della strada, che tra oggi e domani festeggia mezzo secolo su ruote con l’evento “50xBeyond”.

Torino tra passato e futuro

“Iveco è nata qui a Torino e abbiamo ancora qui il nostro quartier generale - dice Olof Perrson, da circa un anno amministratore delegato di Iveco Group -. Sono orgoglioso di essere qui e proseguiremo nella nostra lunga relazione con Torino, in tutti i sensi”.

“Sono nato anche io nel 1975 - scherza Stefano Lo Russo, sindaco di Torino -. In 50 anni sono successe molte cose, anche a Torino che, nel frattempo ha cambiato alcune vocazioni. Ma l’anima di Torino non è mai cambiata: sappiamo fare cose, progettare cose e lavorare con l’industria per la coesione sociale. Siamo di fronte a un cluster di capitale umano che permette di emergere e dare un contributo alla crescita della città”.

Ma non c’è solo Torino. Per celebrare il traguardo saranno organizzate una serie di attività nei siti Iveco Group nel mondo: Brasile, Spagna, Francia, Cina, Repubblica Ceca. Ma anche le italiane Brescia, Bolzano, Foggia, Piacenza e Suzzara.

Tre nuovi mezzi, due con Stellantis

I festeggiamenti hanno fatto anche da cornice per la presentazione di tre nuovi veicoli Iveco. L’Iveco S-eWay Artic, un camion pesante completamente elettrico con un’autonomia fino a 600 chilometri, che rappresenta la più recente soluzione a zero emissioni di Iveco per il lungo raggio. Ma anche i due nuovi mezzi elettrici, risultato della partnership con Stellantis, che espanderanno l’offerta di veicoli commerciali leggeri elettrici di Iveco fino a coprire l'intero spettro di soluzioni urbane a zero emissioni. Li hanno chiamati eJolly e eSuperJolly. E saranno lanciati nel 2026, ha detto Perrson, che nel pomeriggio è stato raggiunto anche dal numero uno di Stellantis, John Elkann. “E' un anniversario importante. Tante cose sono state fatte, qui si vede la forza dei veicoli commerciali. E' importante anche il partenariato che è stato annunciato tra Iveco e Stellantis, bello vedere qui i nuovi Jolly", ha detto l'ad di Exor.

Sfilate, mostre ed esami medici

Il programma, inoltre, vedrà domenica mattina una carovana di veicoli Iveco storici e di ultima generazione sfilerà per le strade della città.

In occasione del 50° anniversario, poi Iveco collabora con il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino con una mostra speciale dedicata alla storia del Gruppo, con l’esposizione di tre mezzi: un veicolo commerciale leggero Daily, un camion pesante S-Way e un Minibus. Inoltre, è esposto un Tigrotto fuoristrada in edizione speciale, insieme a documenti originali, modelli in scala, campagne pubblicitarie e una selezione di veicoli iconici che raccontano la storia di uno dei protagonisti industriali più influenti d’Italia.

Il 14 e 15 giugno, infine, nel centro città i volontari della Croce Rossa Italiana offriranno al pubblico consulti cardiologici gratuiti, a bordo di un Iveco Daily allestito come clinica mobile.