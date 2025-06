Giardini Alimonda, i ragazzi delle scuole Parini e Aurora ripensano l'area verde di via Varese (e ne saranno custodi) [FOTO]

I bambini del quartiere Aurora ridisegnano l’area di via Varese dei Giardini Alimonda. Succede grazie al progetto “Giallo il Palo” di Molecole d’Acqua APS, che ha potuto contare sull'inventiva 80 studenti delle scuole Aurora e Parini.

L'appuntamento è fissato per il 17 giugno alle 10 presso i Giardini Alimonda, quando si terrà la festa di conclusione del progetto, che comprende la mostra dei disegni e dei murales realizzati dai bambini, lo spettacolo di burattini, tratto da una fiaba di Italo Calvino, “Le penne dell’Orco” della compagnia teatrale La Vecchia Soffitta e si concluderà alle ore 11,30 con l’inaugurazione, da parte del sindaco di Torino - Stefano Lo Russo - di una nuova area giochi sul lato di via Varese dei Giardini Alimonda.



Il progetto, iniziato ad ottobre dello scorso anno, è stato ideato e realizzato da Molecole d’Acqua APS in collaborazione con la Circoscrizione 7, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e con l’aiuto concreto della Associazione di Riqualificazione del Quartiere Aurora. Ha coinvolto i bambini e gli insegnanti delle classi III A, III B e III C della scuola primaria Aurora e la classe IV B della scuola primaria Parini dell’Istituto Comprensivo Torino II in un percorso di cittadinanza attiva che, partendo dalla conoscenza del proprio quartiere e dalla comprensione dello strumento urbanistico, ha portato all’individuazione di una piccola area del territorio da riqualificare e soprattutto alla co-progettazione partecipata della riqualificazione stessa.



"La Circoscrizione 7 ha aderito al progetto “Giallo e il Palo”, che, nell’ambito del percorso di Cittadinanza Attiva, ha coinvolto i bambini delle Scuole Primarie Aurora e Parini

nell’individuazione di un punto del quartiere Aurora in cui portare colore e allegria, finalizzati alla più ampia dinamica della riqualificazione del territorio - sottolinea

il presidente, Luca Deri -. La scelta è ricaduta su una striscia di verde abbandonato di piazza Alimonda che, di concerto con l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione stessa, è

stato riqualificato con giochi ed aiuole, come suggerito dai bambini stessi".



Durante il progetto i bambini hanno anche incontrato il sindaco Lo Russo, intervenuto presso la Scuola Aurora, al quale hanno presentato il loro progetto di riqualificazione dell’area e col quale hanno stipulato un “patto civico” molto significativo: l’amministrazione si impegna a realizzare il progetto e i bambini, con le loro famiglie, si impegnano a curare e a presidiare l’area giochi realizzata.