Banco Farmaceutico, torna "Regala Sorrisi", campagna di donazione di spazzolini, dentifrici e collutori per persone in condizioni di povertà

Spazzolino, dentifricio e collutorio. Sono i tre prodotti di igiene orale che i cittadini potranno donare per una settimana, da oggi a domenica 22 giugno, nelle 39 farmacie comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese. I prodotti raccolti saranno consegnati a 11 enti del terzo settore che assistono persone in condizioni di povertà.





Per il secondo anno ritorna l’iniziativa “Regala Sorrisi”, una campagna di donazione di prodotti di igiene orale ideata e promossa da Banco Farmaceutico Torino OdV e Farmacie Comunali S.p.A. con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo.





La mappa delle farmacie comunali è disponibile online a questo link: https://t.ly/nAepj .





Un po’ di numeri per inquadrare il problema. Le persone in condizioni di povertà sanitaria aiutate dagli enti sostenuti con donazioni da Banco Farmaceutico Torino OdV sono circa 32.000. Nell’ambito della GRF 2025, gli enti avevano espresso la necessità di 29.841 prodotti di igiene orale, in particolare dentifrici, spazzolini e pasta adesiva per dentiere.





Durante la settimana dedicata a “Regala Sorrisi” i cittadini potranno acquistare uno o più prodotti di igiene orale che saranno consegnati agli enti indicati nel volantino. Si tratta di prodotti di alta qualità, proposti a prezzo calmierato (non acquistabili per uso privato, ma solo per la donazione): spazzolini al costo di 1 euro, dentifricio a 2 euro, collutorio a 3 euro, kit completo a 5 euro.





Gli enti beneficiari sono Amici del Gruppo Arco, Asili Notturni Umberto I, Associazione Centro Come Noi Sandro Pertini Sermig, Amici del Gruppo Arco OdV, Camminare Insieme OdV, Caritas Bussoleno, Caritas Ciriè, Caritas Diocesana Ivrea, Caritas Diocesana Torino, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI) ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di Susa OdV, Misericordes OdV e Protesi Dentaria Gratuita OdV.





Sei di questi enti fanno parte del coordinamento “Odontoiatria Sociale in Rete”, nato nel 2015 come progetto di collaborazione tra la Città di Torino e il privato sociale, che nel 2024 ha effettuato più di 10.700 prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e di protesica, completamente gratuite, ad adulti e bambini, con altre 1.000 persone in lista di attesa.





«Siamo da sempre attenti ai bisogni che il territorio esprime - dichiara Cristiana Pensa, Presidente di Banco Farmaceutico Torino ODV - e la necessità di beni di igiene orale è sempre più presente e trasversale a tutte le realtà che aiutiamo. Siamo convinti che il modello collaborativo multi-attore di Banco Farmaceutico sia una strategia vincente per affrontare le sfide del futuro. Regala Sorrisi è una delle azioni che rende concreto questo modello: i cittadini potranno contribuire in modo concreto e con una modica spesa a fornire agli enti selezionati in questa edizione strumenti indispensabili per l’igiene orale di adulti e bambini».





Davide Cocirio, Amministratore Delegato Farmacie Comunali Torino S.p.A., dichiara: «Siamo lieti di comunicare che la collaborazione con il Banco Farmaceutico Torino ODV, già consolidata dalla Giornata di Raccolta del Farmaco, si rafforza ulteriormente con la seconda edizione dell’iniziativa “Regala sorrisi”. Dal 16 al 22 giugno, i cittadini potranno recarsi presso le Farmacie Comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese e offrire il proprio contributo a sostegno delle persone in povertà sanitaria attraverso una donazione concreta, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della salute orale, spesso trascurata ma fondamentale per il benessere dell’individuo. Auspichiamo di replicare e migliorare il risultato molto positivo della prima edizione nel corso della quale sono stati donati circa 3.000 prodotti tra spazzolini, dentifrici e collutori.».