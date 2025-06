Torre Pellice: i cassonetti dell’immondizia sono stati rimossi dall’ingresso della scuola

Le richieste dei genitori sono state accolte e i cassonetti dell’immondizia sono stati rimossi dall’ingresso della scuola. Acea ha individuato una nuova area di via Roberto D’Azeglio in cui posizionare l’ecopunto precedentemente spostato da via Trento.

“I cassonetti sono stati ricollocati all’inizio di via D’Azeglio, sulla destra, dopo il cancello della foresteria valdese. In questo modo si garantisce la vicinanza del servizio per chi abita in quella zona e si tutela il contesto educativo e territoriale del luogo in cui erano stati posizionati precedentemente: all’ingresso delle elementari e del Polo culturale Levi-Scroppo” dichiara Sara Tron, vicesindaca di Torre Pellice e assessore con delega all’istruzione.