Una Notte al Castello Ducale di Agliè: la serata di Club Silencio arriva nella residenza sabauda

Sabato 21 giugno dalle 19 fino a mezzanotte, Club Silencio apre le porte del Castello Ducale di Agliè. Scopri la Residenza Sabauda e patrimonio UNESCO che ospita la collezione di opere d’arte di Carlo Felice di Savoia e Maria Cristina di Borbone.



Un'esperienza serale esclusiva per ammirare una vera e propria casa-museo: tra dipinti ottocenteschi, paesaggi e statue romane, da non perdere il gioco interattivo Voilà che

trasporterà il pubblico nell’organizzazione di una festa di corte.



In occasione della Festa della Musica gli eleganti giardini del castello prenderanno vita grazie alle performance musicali di fiati e archi, al Candle Concert nella Serra Verde con

Marta Cirio e al set di Alessandro Quara from Cmf Production, artista di fama internazionale che ha suonato in alcuni dei club più esclusivi come il Bolgia di Bergamo e il Bora Bora di Ibiza.



Durante la serata sarà possibile partecipare inoltre al laboratorio di pittura su ceramica con Le Biancolatte per dare sfogo alla creatività e scoprire tutti i giochi del Play Corner.