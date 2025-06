Oltre mille domande per diventare autista GTT: priorità per gli under 40. E si pensa all'aumento degli stipendi

"Se non avessi creduto di potere cambiare Gtt, non mi sarei proposto al bando. Questa azienda, che ha grandi potenzialità, sta faticosamente raggiungendo un equilibrio finanziario: deve onorare i debiti ed essere in grado di fornire ai cittadini che pagano il biglietto un servizio che sia adeguato". È netto il messaggio che lancia il neo amministratore di GTT Guido Mulè, che questo pomeriggio ha incontrato i consiglieri comunali. I problemi

Il suo primo giorno a capo del Gruppo è stato lo scorso 8 maggio. Da allora ha già voluto mettere in campo una serie di azioni per "risollevare" le sorti dell'azienda, spesso nel mirino dei torinesi ed esponenti della minoranza per ritardi, cancellazioni di corse e scale della metropolitana bloccate. Oltre mille candidature

Uno dei primi atti concreti è stato il lancio negli scorsi giorni di un bando per l'assunzione di 225 nuovi autisti, con incentivi fino a 6.500 euro per chi non è in possesso di una patente professionale. Ed il premio economico ha dato i suoi frutti: ad oggi sono arrivate 1.040 candidature. E il numero di aspiranti conducenti promette di essere molto più alto, considerando che il termine di scadenza è fissato per il 12 luglio. "Il numero di domande - ha spiegato Mulé - è ben superiore a quello che ci aspettavamo". Priorità under 40