Come realizzare bandiere personalizzate e in quali contesti supportano il marketing

Il marketing si fonda su strategie e tanti piccoli dettagli. Che tu abbia bisogno di promuovere un’azienda, un evento, un’organizzazione o un’istituzione, lavorare tanto sull’impatto visivo quanto sui servizi offerti è la direzione giusta. Tra gli strumenti a disposizione per rafforzare la brand awareness ci sono le bandiere personalizzate.

Che si tratti di bandierina personalizzata, o di uno stendardo di grandi dimensioni, è davvero efficace specialmente in contesti in cui la competitività è molto alta. Chiaramente è importante affidarsi ad esperti del settore come Starflag, che dal 1957 si sono specializzati proprio nella stampa di bandiere personalizzate di qualità, appoggiandosi anche ad aziende italiane per la produzione.

Quali vantaggi offrono le bandiere personalizzate

Sono numerosi i vantaggi che si possono ottenere investendo nelle bandiere stampate di qualità:

Alta visibilità . Si notano da lontano rendendole ideali persino in ambienti affollati o grandi spazi;

. Si notano da lontano rendendole ideali persino in ambienti affollati o grandi spazi; Personalizzazione . Si possono scegliere misure, colori, forme, materiali e finiture;

. Si possono scegliere misure, colori, forme, materiali e finiture; Facili da montare e smontare . Leggere e compatte, si trasportano da un posto all’altro diventando riutilizzabili in vari contesti;

. Leggere e compatte, si trasportano da un posto all’altro diventando riutilizzabili in vari contesti; Impatto immediato e duraturo. Un logo ben posizionato su uno sfondo dinamico comunica il tuo messaggio in pochi secondi.

L’esperienza di Starflag al servizio delle aziende

Dal 1957, Starflag Bandiere è un punto di riferimento per la realizzazione di stendardi customizzati. L’attività che oggi si occupa di seguire i clienti al 100% in tutte le fasi di studio e progettazione, si affida ad alcune aziende italiane top quality per la scelta dei materiali e la stampa. I risultati top di gamma hanno permesso di mantenere il marchio sulla cresta dell’onda da oltre 60 anni, diventando un punto di riferimento ed evolvendo.

Punti saldi? Materiali di alta qualità, certificati e resistenti alle intemperie, stampa ad alta definizione con colori brillanti e che non sbiadiscono al sole, ampie opportunità di personalizzazione e una consulenza esperta. Un’ulteriore marcia in più è l’affidabilità garantita in termini di puntualità.

In quali contesti usare una bandiera personalizzata

Le stampe bandiere personalizzate si adattano a molteplici situazioni a partire dalle fiere, ambienti molto competitivi dove ognuno cerca visibilità.

Una bandiera con logo ti aiuta a farti notare e a guidare il flusso di visitatori verso il tuo stand; l’impatto visivo aumenta la riconoscibilità del tuo marchio anche tra centinaia di espositori.

Qualcosa di simile accade durante eventi all’aperto, una bandiera personalizzata è il top per segnalare la presenza di sponsor, punti informativi o aree specifiche. Resistente e facilmente trasportabile, funziona anche in ambienti dinamici.

Un altro luogo in cui impiegarle? All’ingresso della sede dove l’identità visiva va rafforzata sia per i dipendenti, sia per fornitori e clienti.

C’è poi da considerare quanto possa diventare simbolo di rappresentanza per amministrazioni, enti pubblici e organizzazioni dove la precisione nei colori e la qualità dei tessuti non devono mai venire meno.

Possiamo dire con grande certezza che le bandiere personalizzate si rivelano uno strumento di marketing visivo davvero potente e versatile. Se realizzate con cura possono contribuire al proprio successo in spazi commerciali, occasioni istituzionali, fiere ed eventi. La cosa fondamentale? Investire sulla qualità mettendosi nelle mani di partner come Starflag con tanti anni di esperienza alle spalle.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.