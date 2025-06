La cucina di Massimo Bottura incontra i drink di Gin Mare a Villa Sassi

In occasione dei The World’s 50 Best Restaurants 2025, Torino ha ospitato uno degli eventi più raffinati e suggestivi dell’anno: Gin Mare ha trasformato l’elegante parco di Villa Sassi in “Villa Mare”, un’oasi esclusiva dove mixology e alta cucina si sono fuse in una straordinaria esperienza multisensoriale. Protagonista assoluto è stato Massimo Bottura, chef geniale e innovatore dell’Osteria Francescana, che ha portato la sua cucina rivoluzionaria nel cuore della collina torinese. Accanto a lui il leggendario Connaught Bar di Londra, rappresentato da Ago Perrone e Giorgio Bargiani, ha incantato gli ospiti con cocktail d’autore pensati per dialogare con ogni piatto. Non senza che lo straordinario servizio di Villa Sassi imprimesse all’evento un tratto unico e del tutto in linea con la qualità dei piatti e dei drink.

Massimo Bottura in versione pop

Chi è stato alla Francescana di Modena sa che l’aria che lì si respira è quella sacrale. di un autentico “tempio” del quale il gran sacerdote è proprio Massimo Bottura. Ben altro invece si è rivelato lo chef modenese che si è materializzato ieri a Villa Sassi, dietro l’elegante postazione food allestita tra gli alberi secolari: uno chef in versione pop che, tra un sorriso e una battuta, ha “finito” e servito personalmente i suoi intriganti spaghetti Da Gragnano a Bangkok, che nelle pause ha fatto un salto in cucina a controllare i suoi piatti iconici che via via arrivavano: gli avvolgenti Tortellini alla crema di Parmigiano Reggiano, la geniale La parte croccante della Lasagna, la forse troppo compatta Melanzana… Bottura però non si è fermato qui e ha lasciato emergere tutta la sua dirompente vulcanicità quando, dopo la magistrale apertura di una forma di Parmigiano Reggiano, ne ha condito le scaglie con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, raccontando in italiano e in inglese l’anima profonda dell’uno e dell’altro di questi mitici prodotti italiani. Che, gustati nell’essenzialità proposta ieri, hanno tenuto brillantemente testa alla stessa creatività inarrestabile dello chef di Modena.

Londra-Torino: i drink del Connaught Bar

Nel mondo della mixology sono famosissimi: Agostino Perrone, direttore del Connaught Bar di Londra, ha rivoluzionato l’hotel bar con eleganza e vision con a fianco Giorgio Bargiani, head mixologist noto per creatività e carisma. Sono stati loro, una delle coppie più influenti del bere miscelato globale, a mettere a punto i drink che ieri hanno elegantemente accompagnato la cucina di Bottura: I Dropped the Balsamic, Mediterranean olive, Balsamic & Gin, Un paloma a Capri, Tutti cocktail creati a partire dai prodotti Gin mare che, con la loro freschezza, hanno dato a Villa Sassi quel tocco capace di trasformarla in “Villa Mare”, il format attraverso cui attraverso “Gin Mare” è impegnata a far conoscere il calore dell’ospitalità mediterranea.

Gin Mare

L’immagine di Gin mare è quella di una ex cappella situata sulla costa catalana di Vilanova i la Geltrú: è qui che nel 2007 è nato un gin che racchiude l’anima del Mediterraneo: prodotto in piccoli lotti attraverso un processo artigianale che prevede la distillazione separata di botaniche come basilico, timo, rosmarino, agrumi e l’oliva Arbequina, ogni dettaglio risulta finalizzato a creare un distillato con una precisa identità: profumata, equilibrata, armoniosa. Ed è proprio questo prodotto che ha veicolato e fatto crescere nel mondo della mixology l’immagine di Gin Mare, fino a farla diventare un’icona del gin mediterraneo nel mondo.