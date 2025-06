Buonissima Summer Edition: la cucina a 360 gradi per tutti i gusti e tutte le tasche

Dal 17 al 21 giugno 2025, Torino ospita per la prima volta la Buonissima Summer Edition, versione estiva dell’ormai celebre rassegna gastronomica nata per iniziativa di Stefano Cavallito, Luca Iaccarino e dello chef Matteo Baronetto. L’evento, che negli anni ha portato nel capoluogo piemontese nomi del calibro di Massimo Bottura, Ferran Adrià, Alain Ducasse e Virgilio Martinez, si presenta oggi in un nuovo formato, pensato come preludio alla tradizionale edizione autunnale. Con oltre venticinque eventi e più di cinquanta cuochi da tutto il mondo, la Summer Edition arricchisce l’inizio dell’estate torinese di appuntamenti di spicco. L’occasione è resa ancora più significativa dalla coincidenza con la prima edizione italiana della cerimonia di premiazione dei The World's 50 Best Restaurants, che sceglie proprio Torino come palcoscenico d’eccezione per celebrare la cucina internazionale.

Vertical Dinner e Degustando Melting Pot: viaggi tra le regioni e i continenti

Due degli appuntamenti più attesi della Buonissima Summer Edition sono la Vertical Dinner e il rinnovato Degustando Melting Pot. La prima, in programma martedì 17 giugno a Flashback Habitat, vedrà sei grandi chef reinterpretare la cucina regionale italiana in un percorso “verticale”, con una portata diversa in ciascuno degli spazi dell’affascinante ex brefotrofio. Tra i protagonisti, Giuseppe Iannotti, Ugo Alciati, Paolo Gori e Luciano Monosilio. Ad aprire la serata, nel giardino, saranno Giuseppe Rambaldi e Massimiliano Prete. Il giorno dopo, mercoledì 18, tocca a Degustando “Melting Pot”, una celebrazione della cucina internazionale con dieci chef stranieri che lavorano in Italia, tra cui Matias Perdomo, Roy Caceres, Giulia Liu e Charles Pearce de Lorto. Due serate che offriranno un viaggio tra culture e sapori diversi, al costo di partenza di 80 euro a persona, rendendo accessibile un’esperienza gastronomica di altissimo livello.

Cene Pop Up: dove la trattoria incontra la stella

Dal 17 al 20 giugno, le Cene Pop Up porteranno a Torino un esperimento culinario originale: l’incontro tra trattorie storiche e chef stellati in serate a quattro mani capaci di unire tradizione e innovazione. Il 17 giugno, l’osteria Antiche Sere accoglierà i fratelli Alajmo de Le Calandre, mentre il Ristorante SanTommaso 10 ospiterà lo chef Errico Recanati. Il giorno successivo, Matteo Baronetto cucinerà con il ristorante cinese Lao, guidato da Tina Dai. Venerdì 20 sarà la volta del ristorante Opera con Paolo Griffa e di Scatto con i Costardi Bros e Dennis Panzeri. Ogni serata sarà un’occasione unica per scoprire nuove forme di contaminazione gastronomica tra mondi diversi, in un clima conviviale che rispecchia lo spirito torinese della buona tavola: semplice, accogliente, ma sempre creativa. Le Cene Pop Up raccontano così l’anima plurale e inclusiva della ristorazione cittadina.

Piolissima: il simbolo piemontese della convivialità diventa protagonista

Tra gli eventi più significativi dell’evento estivo torinese dedicato non va dimenticata Piolissima – Summer Edition: un omaggio alle piole, cuore pulsante della tradizione gastronomica piemontese. Osterie popolari, genuine, accoglienti: le piole sono un patrimonio culturale simbolo di convivialità e semplicità. È qui che Barbera e Dolcetto scorrono nei bicchieri e le acciughe al verde raccontano l’identità più profonda del Piemonte. Nell’ambito di Buonissima, diciassette locali iconici – tra cui Barbagusto e Le Ramine, Magazzini Oz e Pescheria Gallina, San Giors e Muro – proporranno cinque serate di cene popolari, musica, bocce e piatti della memoria. Una celebrazione collettiva della Torino più verace, che invita cittadini e turisti a sedersi alla stessa tavola per vivere un’esperienza autentica e saporita. Non solo gastronomia, ma una narrazione viva del territorio, delle sue radici e delle sue storie raccontate tra una portata e un bicchiere di rosso.

Bistromania: la festa dei bistrot, tra gusto e accessibilità

Chiuderà in grande stile la Buonissima Summer Edition 2025 l’evento Bistromania, previsto per venerdì 20 giugno presso le OGR – Snodo. A partire dalle 19, e fino a notte fonda con un after party dalle 23.30, i migliori bistrot di Torino si daranno appuntamento per una festa all’aperto che celebra la ristorazione contemporanea, quella capace di unire attenzione alla qualità e spirito informale. Da Scannabue a Smoking Wine Bar, da Buatta a Osteria Andirivieni, saranno più di dieci le realtà protagoniste della serata. L’ingresso costa solo 10 euro, compreso un calice di vino selezionato, mentre i prezzi dei piatti proposti vanno dai 6 ai 10 euro: una proposta inclusiva, che avvicina il grande pubblico a una cucina curata e non elitaria.