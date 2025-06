Torino ospita i “The World’s 50 Best Restaurants”: la capitale sabauda la prossima settimana al centro dell’alta ristorazione mondiale

La città di Torino è pronta a ospitare la cerimonia di premiazione dei “The World’s 50 Best Restaurants” 2025, l’evento internazionale più atteso del mondo dell’alta cucina, che si terrà giovedì 19 giugno. È la prima volta che questo appuntamento si svolge in Italia e la scelta del capoluogo piemontese non è casuale: crocevia di tradizioni enogastronomiche, centro di cultura e innovazione, Torino si propone come palcoscenico ideale per accogliere il gotha della ristorazione globale. Dopo l’annuncio della classifica dei ristoranti piazzati tra la 51ª e la 100ª posizione, la serata del 19 giugno si preannuncia come l’apice di una settimana carica di attesa, dove i riflettori internazionali saranno puntati su chi conquisterà il podio. La cerimonia si svolgerà presso il Lingotto Fiere, cuore pulsante di un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno tutta la città e la regione.

The World’s 50 Best Restaurants: una fotografia del mondo dell’alta ristorazione mondiale

Nata nel 2002 e oggi riconosciuta come una delle voci più autorevoli della scena gastronomica globale, la classifica dei World’s 50 Best Restaurants rappresenta un termometro delle tendenze culinarie internazionali. Organizzata da William Reed, sponsorizzata da S.Pellegrino e Acqua Panna, fortemente volutdalla Regione Piemonte e dalla città di Torino, supervisionata infine dalla società di servizi e revisioni Deloitte, la classifica non dichiara soltanto quali sono a suo avviso i migliori ristoranti del mondo, ma celebra anche l’evoluzione della cucina contemporanea, premiando creatività, tecnica, sostenibilità e impatto culturale. Il voto è affidato a una giuria di oltre 1000 esperti del settore, tra critici gastronomici, chef, ristoratori e globetrotter del gusto, suddivisi in 28 regioni del mondo. Ogni giurato è chiamato a indicare dieci ristoranti che ha effettivamente visitato nei 18 mesi precedenti al voto.

Il 19 giugno la cerimonia: Torino svela il top della gastronomia globale

Giovedì 19 giugno sarà il momento clou dell’intero calendario: alle 20.00, presso il Lingotto Fiere di Torino, verrà finalmente svelata la classifica ufficiale dei primi cinquanta ristoranti al mondo secondo i 50 Best. Dopo Las Vegas 2024 e l'incoronazione del ristorante Disfrutar di Barcellona – che entra ora nella “Best of the Best”, la hall of fame degli ex vincitori – l’attenzione si concentra sui nuovi nomi che conquisteranno la vetta nel 2025. L’evento, trasmesso in streaming per garantire la massima risonanza internazionale, sarà anche l’occasione per una celebrazione in presenza tra chef stellati, giornalisti e professionisti del settore. Torino si trasformerà così per una sera nella capitale mondiale del gusto: le luci della ribalta del vertice del food mondiale si stanno dunque accendendo, mentre la suspense cresce in attesa del conto alla rovescia più atteso dagli addetti ai lavori.

Gli eventi di 50 Best a Torino: una settimana di gusto, cultura e contaminazioni

La cerimonia del 19 giugno è però solo il culmine di una settimana densa di eventi che, dal 17 al 21 giugno, coinvolgeranno non solo Torino ma anche altre città del Piemonte. Il programma ufficiale prevede una serie di appuntamenti costruiti da una parte per valorizzare le eccellenze locali e dall’altra per creare connessioni internazionali nel mondo dell’alta ristorazione. Tra gli eventi previsti spiccano una serie di cene a quattro mani tra celebri chef provenienti dal mondo intero e protagonisti di punta della cucina piemontese. A ospitare queste serate saranno, in città, i ristoranti: Del Cambio, Scatto, Azotea, Consorzio, Casa Vicina e, rispettivamente ad Alba e a Caluso, Duomo e Gardenia. I prezzi di partecipazione a questi eventi oscillano tra i 130 e i 350 Euro: certo non alla portata di tutti, ma del tutto in linea con i costi attuali del fine dining.