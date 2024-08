Sorpresa d'agosto: la Metro va in "ferie", ma le linee sostitutive entusiasmano i passeggeri: "Il servizio funziona" [FOTO]

Primo giorno di chiusura "feriale" per la metro a Torino in questo mese di agosto

Inizia la prima settimana di chiusura della metro, la linea infatti è sospesa per lavori di manutenzione dal 3 agosto al 1 settembre 2024. Periodo di fermo nel quale la linea della M1 è sostituita dai bus della linea M1S, da vetture ampie e spaziose per consentire il massimo della capienza. Anche se da questa mattina, lunedì 5 agosto, soprattutto nel tratto di corso Vittorio Emanuele, le immagini dei pullman colmi di persone è abbastanza diffusa.

Bene i tempi d'attesa Dai primi riscontri dei passeggeri il servizio sembrerebbe comunque funzionare. In particolare sono specialmente apprezzate le tempistiche di attesa da una vettura all'altra, che come annunciato nei giorni scorsi da Gtt interessa una frequenza media di 8/9 minuti. Ma anche il tema dell'aria condizionata ha particolarmente entusiasmato i passeggeri, alcuni dei quali si sono rivelati davvero stupiti del servizio funzionante.

"Il servizio funziona" "Io vengo da fuori Torino e il pullman sostitutivo della metro è stata una casualità per me. Diciamo che i mezzi solitamente lasciano desiderare, specialmente alcune linee deviate che scombussolano la quotidianità, ma forse non in questo caso.-ha raccontano Aledsandro, pendolare tra Cuneo e Torino -. C'è da dire che il servizio sembra funzionare, è vero che fino a porta Nuova il pullman era pieno ma credo sia abbastanza normale. L'aria condizionata funziona e i mezzi sono abbastanza ampi".

"Ero preoccupata, invece" "Prendo la metro tutti i giorni per andare a lavorare, infatti temevo nei ritardi delle vetture ed ero preoccupata di dover trovare soluzioni private per il mese di agosto -ha raccontato Chiara sulla Metro in direzione Lingotto-. Invece questa mattina sono rimasta sorpresa nel constatare che il servizio funziona, certo non è comodo come la metro per questioni di capienza e di fluidità, ma come sostituzione è più che sufficiente. Vedremo se sarà così per tutto il mese".

"Dipende dai bus" "Questa mattina ho preso i mezzi sostitutivi della Metro già due volte e il servizio mi ha parzialmente convinto, infatti i tempi di attesa non sono lunghi, ma c'è qualche problema sulle capienze - ha spiegato Mohammed-. Infatti i mezzi della M1S non sono tutti uguali, alcuni sono più grandi e altri più piccoli. Sui pullman più piccoli questa mattina era quasi impossibile muoversi, erano davvero troppo pieni".