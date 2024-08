Nichelino e San Giorgio Canavese, doppia tragedia a bordo di monopattini: muoiono un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 18

Doppia tragedia nelle scorse ore a pochi chilometri da Torino, in entrambi i casi le vittime erano a bordo di un monopattino.

Lo schianto a Nichelino

Un giovane di 28 anni è morto questa notte a causa di un incidente stradale a Nichelino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava viaggiando a bordo di un monopattino ed è stato investito da una vettura che viaggiava alle sue spalle. Ancora da ricostruire le cause e la dinamica che hanno portato allo scontro.



Dalle prime testimonianze, però, l'urto è stato talmente violento da non lasciare scampo al ragazzo che viaggiava sul monopattino. L'automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare.



L'altra tragedia nel Canavese

Ma un altro gravissimo incidente si è verificato nelle stesse ore a San Giorgio Canavese: su un monopattino, questa volta, si trovava una ragazza di appena 18 anni, Giulia Grigore, che è stata investita e travolta. Trasportata al Cto in condizioni disperate, è morta nonostante le cure dei medici.