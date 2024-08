Notte di caos al Ponte Carpanini: dopo una rissa, si siedono sul cofano della polizia per farsi una foto

Un fermo immagine pubblicato dal profilo Welcome to Favelas

Una situazione fuori controllo quella documentata da un video rilanciato questa notte dalla seguitissima pagina Instagram Welcome To Favelas, riguardante un episodio avvenuto in Lungo Dora Napoli, all'altezza del Ponte Carpanini.

Urla e spintoni

Nel video si percepiscono urla e spintoni tra una decina di persone apparentemente giovani. Successivamente si vede l'intervento di un mezzo della Polizia che tenta di sedare il parapiglia, con due agenti, un uomo e una donna.

Il gruppo coinvolto nel litigio si riduce, restano cinque o sei ragazzi che continuano a spintonarsi nonostante l'agente li intimi di fermarsi.

Il selfie sul cofano

Una volta ristabilita la situazione gli agenti ritornano sul mezzo. È qui che due giovani, contro ogni regola, salgono sul cofano del mezzo di polizia per farsi scattare una foto. Li si avvicina un'altra persona in bici che volendo imitare il gesto sale anche lui in piedi sul cofano e arrivando al parabrezza.