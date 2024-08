Aurora, il PalaSermig si colora con colombe e arcobaleni nel segno della pace

Del PalaSermig, il palazzetto dello sport realizzato dal Servizio Missionario Giovani al posto degli ex campetti della Circoscrizione 7 di Torino, si è sempre parlato un gran bene per la capacità di ridare dignità a un luogo in cerca di identità.

Un palazzetto grigio

Tra le tante iniziative realizzate, le partite delle squadre sportive dell'Arsenale della Pace e le periodiche visite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, uno dei pochi “punti deboli” - a detta di alcuni - è sempre stato quello della mancanza di colore sulle pareti esterne, fino a poche settimane fa grigie e scarne.

I nuovi murales

L'organizzazione fondata da Ernesto Olivero ha “risolto” anche questa piccola problematica: ultimamente, infatti, sui muri perimetrali sono comparsi dei murales raffiguranti degli arcobaleni e delle colombe, simboli di pace tanto cari al Sermig.