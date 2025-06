L'inflazione frena: a maggio prezzi cresciuti solo dello 0,1% a Torino

A maggio, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dall'ufficio di Statistica di Torino, l'indice complessivo dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) è risultato pari al 121,3 (base anno 2015=100), segnando una variazione del +0,1% rispetto al mese precedente e del +1,7% rispetto al mese di maggio 2024 (tasso tendenziale).

Il confronto con aprile e il maggio 2024

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto segnalano un +0,2% sul mese precedente e +1,6% su maggio 2024. I prezzi dei prodotti a media frequenza d'acquisto segnalano una variazione del +0,2% rispetto al mese di aprile 2025 e del +2,8% rispetto all'anno precedente.

I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d'acquisto segnalano -0,1% rispetto al mese precedente e del -0,4% rispetto a maggio 2024. I beni alimentari hanno fatto segnare un +0,5% sul mese precedente e +2,8% sull'anno precedente, quelli energetici -2,2% sul mese precedente e -2,9% sull'anno precedente, i tabacchi sono invariati sul mese precedente e +3,2% sull'anno precedente.

Le variazioni più significative

Per i servizi si registra un +0,6% su base congiunturale e +3,1% su base tendenziale. quelli relativi all'abitazione sono invariati sul mese precedente e +3,2% sull'anno precedente, per le comunicazioni -0,1% sul mese precedente e +0,5% sull'anno precedente, per quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona +2,6% sul mese precedente e +4,5% sull'anno precedente, per i trasporti -2,1% sul mese precedente e +3,4% sull'anno precedente.

L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,3% rispetto al mese precedente e +2,0% rispetto all'anno precedente.