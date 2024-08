Notte di San Lorenzo 2024: dove vedere le stelle ed esprimere i propri desideri

Tutti con il naso all’insù questa sera per la Notte di San Lorenzo. Come da tradizione il 10 agosto infatti sarà una delle notti in cui si potrà assistere al passaggio delle stelle cadenti o delle Perseidi, che provengono dalla costellazione di Perseo.

Il 10 agosto è il giorno in cui nel calendario cristiano si ricorda il martirio di San Lorenzo che, secondo la leggenda, morì arso vivo bruciato da tizzoni ardenti simili a stelle cadenti infuocate, per questo gli astri sono anche chiamati Lacrime di San Lorenzo.

Secondo gli esperti l’apice dello sciame meteorico si verificherà intorno al 12-13 agosto, ma attenzione, alla Luna Piena di quei giorni che potrebbe interrompere lo spettacolo.

Per riuscire a scorgere la scia delle Perseidi nella Notte di San Lorenzo ed esprimere il vostro desiderio, il consiglio migliore è trovare un luogo poco luminoso, se possibile isolato dalle luci della città, e rivolgere lo sguardo verso nord-ovest. L’ideale sarebbe una spiaggia o un posto di montagna, ma anche in città ci sono spazi in cui rilassarsi e provare ad aguzzare la vista in attesa del loro passaggio.

I luoghi all'aperto in città

Tra i luoghi migliori e più romantici in cui attendere le stesse nella Notte di San Lorenzo c’è sicuramente il Parco del Valentino, Superga, ma anche il Monte dei Cappuccini, la strada Panoramica dei Colli che porta da Superga a Pino Torinese.

Se invece avete voglia di una serata organizzata ad hoc ecco i luoghi fuori e dentro la città in cui si svolgeranno iniziative in occasione della Notte di San Lorenzo.

Musei e residenze

Planetario

Il 9, 10, 11 e 12 agosto 2024, il Planetario propone quattro serate per osservare le stelle cadenti. In occasione della notte dei desideri più attesa dell’anno, il Planetario apre infatti la sua terrazza sul cielo con le sue Serate Osservative. In occasione dello sciame meteorico delle Perseidi, si potrà visitare liberamente il Museo interattivo e in seguito uscire con lo staff del Planetario sulla terrazza per osservare il cielo alla ricerca delle meteore.

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso



Nella notte delle Perseidi, alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (Buttigliera Alta), sabato 10 agosto 2024 dalle 21, è in programma una serata di osservazione delle stelle cadenti a occhio nudo, alla scoperta del cielo e delle sue meraviglie, con la guida di un astrofisico, in collaborazione con Infini.TO (Planetario di Torino). Un’occasione particolare per visitare in notturna la Precettoria, conoscere la storia dell’ordine degli Antoniani e ammirare i capolavori d’arte che custodisce.

Una Notte ai Musei Reali

Sabato 10 agosto torna Una notte al Museo, il format ideato e realizzato dall’associazione Club Silencio con l’intento di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia. L’appuntamento è ai Musei Reali di Torino, uno dei complessi più conosciuti ed evocativi, per una serata dedicata al più famoso cielo d’estate, quello di San Lorenzo. Si tratta di un momento speciale che porta il pubblico alla scoperta del museo in una maniera insolita e originale, coniugando cultura, arte, musica, performance, food & drink, giochi interattivi e visite agli spazi dei Musei Reali di Torino. A partire dalle 19, le opere del collettivo artistico Guerrilla Spam accoglieranno i visitatori lungo il percorso museale della Galleria Archeologica del Museo di Antichità, coinvolgendoli in un’attività ideata appositamente per l’evento e per celebrare i 300 anni dell’inaugurazione della Galleria.

Palazzo Carignano



Palazzo Carignano sotto le Stelle vi aspetta sabato 10 agosto per celebrare insieme la notte di San Lorenzo, tra le stelle che caratterizzano le decorazioni disegnate dal genio creativo di Guarino Guarini, nella raffinata magnificenza delle sale dorate degli Appartamenti dei Principi di Savoia-Carignano. L’apertura straordinaria propone visite guidate a cura del personale, in partenza alle 18, 19, 20 e 21, con prenotazione e acquisto del biglietto direttamente nella biglietteria del museo.Biglietti: intero € 5,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; gratuito per persone con disabilità e relativi accompagnatori; ulteriori gratuità e riduzioni in base a disposizioni di legge e convenzioni.