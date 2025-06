Ancora gran caldo per Torino, tutta colpa dell'anticiclone "mixato" tra Azzorre e Africa

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 29 giugno il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, con nuvolosità cumuliforme al pomeriggio sui rilievi. Non sono attesi fenomeni importanti, ma qualche rovescio o temporale, in particolare oggi, mercoledì e giovedì potrà interessare le zone alpine, più dificilmente le pianure. L'umidità e il pulviscolo sahariano renderanno però le giornate via via meno limpide.

Le temperature saranno 4-5 gradi oltre la media del periodo, con le massime che in pianura saranno diffusamente oltre 31/33 °C e picchi di 34/35 °C nel corso della settimana. Le minime saranno costantemente oltre i 20/22 °C rendendo le notti piuttosto afose.

Venti oggi forti da ovest o sudovest in quota sulle Alpi, deboli sudorientali in pianura. Domani ancora deboli sudorientali, poi da mercoledì assenti o deboli variabili.

Questa fase anticiclonica potrebbe durare anche per tutta la settimana prossima, anche se rimane ancora una tendenza incerta. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Per maggiori approfondimenti sulla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.