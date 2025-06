Castelrotto: una meta ideale per una pausa estiva tra borghi incantevoli, sentieri e cultura alpina

Castelrotto, la località più grande della regione dolomitica Alpe di Siusi, è una destinazione turistica che riesce a coniugare perfettamente la quiete della montagna con la vivacità culturale e le infinite possibilità escursionistiche offerte dal territorio. In estate, questo borgo affascinante – che fa parte del circuito “I Borghi più belli d’Italia - regala giornate luminose, temperature miti e un’atmosfera autentica, fatta di tradizioni contadine, architetture alpine e panorami mozzafiato. Ideale per chi desidera una vacanza rilassante ma anche attiva, Castelrotto rappresenta una base perfetta per scoprire le Dolomiti, camminare tra i pascoli dell’Alpe di Siusi o immergersi nella cultura sudtirolese.

Dove soggiornare a Castelrotto: comfort e posizione strategica

Scegliere una struttura comoda, accogliente e ben posizionata è il primo passo per vivere al meglio una vacanza estiva a Castelrotto. Tra le opzioni più apprezzate si distingue il Martina Breakfast Lodge, che rappresenta un’ottima soluzione come hotel a Castelrotto per chi desidera combinare praticità e relax.

Situato a pochi minuti dal centro storico, la struttura è dotata di camere ampie e luminose e una SPA con vista sulle Dolomiti. Si ricordano anche il ricco buffet della prima colazione, la piscina interna, la sauna, la terrazza sul tetto, un angolo giochi per bambini, il parcheggio privato, la connessione wi-fi gratuita, le stazioni di ricarica per auto elettriche (a pagamento) ecc.

Alla scoperta del territorio: natura, cultura e tradizione

Castelrotto è il punto di partenza ideale per esplorare l’Alpe di Siusi, il più vasto altopiano d’Europa, raggiungibile comodamente con la cabinovia da Siusi, a pochi chilometri. Da lì partono numerosi itinerari adatti a tutte le età e livelli di allenamento, dai sentieri panoramici alle vie escursionistiche più impegnative verso lo Sciliar o il Sassolungo.

Ma il fascino del luogo non si esaurisce nei suoi paesaggi: il centro storico di Castelrotto merita una visita per la sua torre campanaria barocca, le facciate affrescate delle case tradizionali e l’atmosfera serena che si respira tra le strade lastricate. Da non perdere anche una tappa a uno dei simboli del paese, la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con il suo interno riccamente decorato.

Eventi e manifestazioni da non perdere

Durante i mesi estivi, Castelrotto e le località vicine ospitano numerosi eventi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di viaggio. Il 6 luglio, per esempio, ci sarà la Mezza Maratona dell’Alpe di Siusi che parte e arriva a Compaccio.

Agli appassionati di musica classica, si segnalano i concerti serali a Siusi allo Sciliar (il 7 e il 14 luglio, il 18 e il 25 agosto, e il 1° e l’8 settembre 2025).

Ai buongustai invece si segnala la Cena del Montanaro, menu gourmet con vista panoramica nel prato sopra Bagni di Lavinia Bianca (Tires al Catinaccio).

Ma gli eventi nei mesi estivi sono davvero moltissimi e non c’è davvero modo di annoiarsi.

Escursioni nei dintorni: borghi, città e natura a portata di mano

Grazie alla sua posizione centrale, Castelrotto consente anche facili escursioni giornaliere verso alcune delle località più interessanti dell’Alto Adige. A circa 35 minuti di auto si trova Bolzano, capoluogo della provincia. In mezz’ora si raggiunge anche la splendida Bressanone che conquista i visitatori con il suo centro storico, il Duomo barocco e il chiostro medievale affrescato.

Chi cerca un borgo autentico può dirigersi verso Chiusa, con il suo centro raccolto e l’imponente Monastero di Sabiona, arroccato sulla collina. Per gli amanti della natura, merita una visita il Lago di Fiè, perfetto per un tuffo rinfrescante o un picnic, raggiungibile in circa 20 minuti.

Castelrotto, in definitiva, è una porta d’ingresso ideale verso la varietà paesaggistica e culturale delle Dolomiti.













