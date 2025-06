Le case della salute di Vigone, Cumiana, Pianezza e Borgaretto continueranno a funzionare

“Le 4 storiche case della salute dell’Asl To3 di Vigone, Cumiana, Pianezza e Borgaretto, vedranno rinnovata la loro convenzione con l’Asl To3 fino a fine anno, nelle more della trasformazione in Aft, Aggregazioni Funzionali Territoriali. ⁠La notizia è stata data ieri ai sindaci dal direttore La Valle” comunica Monica Canalis, consigliera regionale del Pd.

⁠”La convenzione scadeva il 30.6.2025 e c’era quindi molta preoccupazione per il mancato rinnovo, dopo due decenni di grandi risultati – entra nel dettaglio –. Tutto il personale delle quattro case della salute, anche dopo la nuova scadenza di fine anno, vedrà garantita la continuità contrattuale”.

⁠Il contributo Asl, che era su base pro capite, cioè 7,5 euro pro capite all’anno, “verrà trasformato in un contributo su base progettuale e lievemente ridotto perché alcuni servizi verranno svolti direttamente dall’Asl”.

In prospettiva, “la casa della salute di Vigone diventerà una casa della comunità ‘hub’, mentre le case della salute di Cumiana, Pianezza e Borgaretto diventeranno case della comunità ‘spoke’ – conclude –. La cosa più importante è che questo modello che ha fatto da apripista in Piemonte, e il cui avvio era stato in buona misura finanziato dai Comuni, non cessi di esistere”.